Un chef a fait un effort supplémentaire pour créer un « repas copieux » pour les buveurs du niveau deux et les clients à emporter du niveau trois – en créant une tarte au poisson et frites unique.

Gareth Mason a développé une incroyable tarte à trois niveaux qui comprend du poisson, des frites et des pois pâteux dans une croûte – la combinaison ultime de deux favoris britanniques bien-aimés.

Gareth, 33 ans, est le chef exécutif de Retreat Restaurants, qui possède trois restaurants dans le Lancashire et le Grand Manchester de niveau trois, qui ne peuvent être ouverts que pour des plats à emporter.

Il a donc conçu la tarte à trois niveaux alléchante qu’il a surnommée « le rêve des habitants du Nord devenu réalité » et a déclaré qu’elle pourrait potentiellement devenir un nouveau favori à emporter.

La tarte voit une couche de pois pâteux et de morue panée placée sur une pâte à croûte et surmontée de frites cuites à la main.

Gareth Mason, 33 ans (photo) a créé une tarte au poisson et aux frites unique pour les restaurants Retreat dans le Lancashire

La création savoureuse peut être servie comme un repas substantiel pour les buveurs de niveau deux et comme option à emporter pour ceux du niveau trois

Le restaurant attend avec impatience une annonce du gouvernement sur son système de niveaux la semaine prochaine, ce qui pourrait les autoriser à rouvrir s’il est placé au niveau deux.

Gareth, qui supervise les changements de menu pour les restaurants, a déclaré que la tarte pourrait devenir un favori de la société si elle était ajoutée au menu.

La tarte, qui mesure environ 20 cm de long, 10 cm de large et plus de 5 cm de profondeur, a été inventée par Gareth après que la région ait été placée au niveau trois.

Il a déclaré: « C’est le rêve d’un nordiste devenu réalité. Deux favoris classiques en un.

« C’était juste une blague pour démontrer le système de niveaux et faire un repas en rapport avec cela. Nous avons donc fait une tarte à trois niveaux pour un restaurant de niveau trois.

«J’ai cuit la pâte à l’aveugle et j’ai cuit la garniture au four. Je n’ai pas mis de couvercle de croûte dessus car vous ne pourriez pas le fermer avec les frites dessus.

« Je l’ai fait cuire dans un plateau en aluminium à emporter afin que nous puissions le couper et que vous puissiez voir les étages quand il est servi.

«C’est en fait une bonne idée. Ce pourrait être un nouveau favori sur un menu à emporter si nous ne pouvons pas ouvrir la semaine prochaine.

La chaîne de restaurants Retreat Restaurants possède trois restaurants dans le Lancashire et le Grand Manchester qui sont actuellement soumis à des restrictions de niveau trois

L’option de menu impressionnante a une couche de tartes molles à la base, garnie de morue battue et finie avec des frites, toutes farcies dans une caisse pâteuse

Gareth a également créé un « oeuf du Lancashire » après de nombreux débats sur la question de savoir si un œuf écossais était un repas substantiel.

À l’aide d’un œuf de canard – qui est plus gros -, il a superposé du porc, du boudin noir et de la dinde avant de l’enrober de sauge et d’oignon Panko pour un thème festif.

Il a ajouté: « L’idée derrière l’œuf était de se moquer de tout le débat substantiel sur les repas sur les œufs de scotch dans les pubs.

« Les gens disaient que si vous mettez une salade d’accompagnement avec, est-ce que cela en fait un repas copieux?

« J’ai utilisé un œuf de canard parce qu’il est plus gros pour commencer, je l’ai recouvert de saucisse de porc et recouvert de sauge et d’oignon et il est servi avec une salade d’accompagnement.

Gareth (photo) a également créé un « œuf du Lancashire » après de nombreux débats sur la question de savoir si un œuf écossais était un repas substantiel

« Les deux repas sont sans aucun doute copieux, donc l’un ou l’autre serait idéal pour un pub qui souhaite également servir de la bière. »

Gareth dit que cette année a été difficile pour l’industrie hôtelière et que l’incertitude a ajouté à l’anxiété.

Il a déclaré: « Il y a une incertitude sur ce qui va se passer, c’est assez frustrant.

« Nous avons deux restaurants dans le Grand Manchester et un dans le Lancashire, donc pendant le dernier système de niveau, ceux du Lancashire pourraient ouvrir, mais les deux du Grand Manchester ne le pourraient pas.

«Maintenant, aucun d’entre eux ne peut ouvrir, seulement pour emporter. Lorsque l’annonce sera faite la semaine prochaine, nous pourrions avoir à nouveau des règles différentes pour différents restaurants.