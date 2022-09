Le chef séparatiste des Serbes de Bosnie fustige l’Ouest et loue la Russie

Face à une élection ce week-end, le dirigeant séparatiste serbe de Bosnie, Milorad Dodik, a fustigé l’Occident et a félicité Vladimir Poutine pour sa politique dans les Balkans, se vantant d’être l’un des rares politiciens européens à pouvoir rencontrer le président russe quand il le souhaite.

Les commentaires de Dodik lors d’un rassemblement préélectoral mardi soir dans la région semi-autonome des Serbes de Bosnie de la Republika Srpska sont intervenus après sa rencontre avec Poutine à Moscou au début du mois, lorsqu’il a approuvé la guerre de la Russie en Ukraine. Dodik a également rencontré Poutine en juin.

Dodik, membre serbe de la présidence tripartite bosniaque qui comprend également un membre bosnien et un membre croate, a fréquemment rencontré Poutine, en particulier avant les élections, lorsqu’il veut montrer à l’électorat serbe de Bosnie, très pro-russe, qu’il a le soutien de Poutine.

Moscou a souvent été accusée par l’Occident de chercher à déstabiliser la Bosnie et le reste des Balkans à travers ses alliés en Serbie et en Bosnie. Dodik a ouvertement préconisé d’arracher la moitié de la Bosnie contrôlée par les Serbes à une fédération bosno-croate et de la rattacher à la Serbie voisine.

Au cours du rassemblement, Dodik a réitéré les positions séparatistes des Serbes de Bosnie, qui ont déjà conduit une fois dans le passé à une guerre – dans les années 1990, lorsqu’elle a fait 100 000 morts et des millions de sans-abri dans ce qui était alors le pire carnage en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Nous ne pouvons pas rester en Bosnie-Herzégovine », a-t-il déclaré. « La Bosnie-Herzégovine n’est pas l’endroit pour nous. La Bosnie-Herzégovine est un endroit qui nous empêche constamment de décoller dans notre développement », a-t-il déclaré, ajoutant que le sort des enfants serbes de Bosnie dépend de la rapidité avec laquelle les Serbes de Bosnie quittent le pays commun.

“Et je pense que ces conditions (séparation) sont en train de se créer, l’Europe est de plus en plus en difficulté. L’Amérique perd de sa force. Un nouveau monde est en train de se créer », a déclaré Dodik. “Dans ce monde, il est important que la Republika Srpska ait Milorad Dodik qui puisse appeler Poutine et le voir demain.”

La Bosnie organise dimanche des élections générales au cours desquelles Dodik se présente à la présidence des Serbes de Bosnie, une fonction distincte de la présidence à trois membres. Son plus grand défi vient de la jeune économiste Jelena Trivic, du parti d’opposition du progrès démocratique, qui s’est engagée à lutter contre les prétendus accords de corruption de Dodik qu’il a conclus dans le passé.

Un accord de paix négocié par les États-Unis en 1995 a mis fin à une guerre en Bosnie qui a fait au moins 100 000 morts et des millions de sans-abri, mais a laissé le pays profondément divisé entre ses trois principaux groupes ethniques.

Moscou a souvent été accusée par l’Occident d’exploiter les divisions en soutenant tacitement la politique séparatiste de Dodik, et de déstabiliser la Bosnie et le reste des Balkans à travers ses mandataires en Serbie et en Bosnie.

“Nous avons les meilleures relations possibles avec la Russie”, a déclaré Dodik.

“L’enthousiasme pour l’Union européenne se perd ici.” il a dit. “L’UE produit plus de problèmes qu’elle n’apporte de solutions. Je pense que l’UE a été une grande fraude pour nous au cours des 20 dernières années.”

___

Dusan Stojanovic a contribué à ce rapport depuis Belgrade, Serbie.