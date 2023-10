Le chef Senachwine DAR rendra hommage à 12 fondateurs – Shaw Local

Le point culminant d’un projet de recherche du chapitre Chief Senachwine Daughters of the American Revolution sera célébré à 10 h 30 le samedi 14 octobre, lorsque les membres et les invités se rassembleront au cimetière Henry.

Les 12 membres fondateurs du chapitre précédent du DAR à Henry, le chapitre Christopher Lobingier (1910-1968), seront reconnus lors d’une cérémonie de membre fondateur.

Des drapeaux du DAR seront placés sur des sites du cimetière Henry, et un autre drapeau du DAR sera placé sur la tombe californienne de Virginia Law Hodge par un officier actuel de l’État de Californie.

Hodge est devenu régent de l’État de Californie (1938-1940) après avoir quitté son domicile à Wenona. En tant que l’une des femmes à l’origine de la fondation du chapitre Christopher Lobingier DAR, Hodge a poursuivi son bénévolat pendant de nombreuses années dans son État d’adoption.

D’autres membres fondateurs de ce premier chapitre Henry sont restés actifs dans les régions de Henry, Lacon et Wenona. Des projets d’État ont également été soutenus.

Les membres fondateurs sont Gertrude Ball Bayne, Cora Ball Beckwith, Elizabeth Wykoff Dewey, Ellen Law Duke, Gertrude Potter Hallfarth, Virginia Law Hodge, Lura Davis Law, Sarah Elsie Potter, Mabel Thompson Potts, Emma Mae Thompson Scholtz, Jennie Thompson Vernay et Sophia. Kline Zeller.

Les descendants de ces femmes intrépides sont invités à y assister.