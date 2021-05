Le chef Sanjeev Kapoor distribue plus de 10000 repas aux travailleurs de la santé à travers l’Inde au milieu de Covid-19

Le pays est aux prises avec une épidémie désastreuse de la pandémie de COVID-19 et les travailleurs de la santé en première ligne mettent un bras et une jambe pour sortir victorieux de cette bataille. Avec l’augmentation des cas, les infrastructures limitées et la campagne de vaccination, le stress des agents de santé a doublé.

Au moment de cette crise du COVID-19, Masterchef et le philanthrope Sanjeev Kapoor, dans le but de soutenir les travailleurs de la santé, sont intervenus pour contribuer à ce combat. Selon l’agence de presse ANI, Kapoor, ainsi que World Central Kitchen et Taj Hotels, s’est chargé de fournir des repas gratuits au personnel de santé de divers hôpitaux de Mumbai, Delhi, Gurugram, Kolkata, Goa, Ahmedabad et Hyderabad.

World Central Kitchen, du chef José Andres, a réalisé un travail humanitaire de premier plan à travers le monde.

Chaque jour, le trio distribue plus de 10 000 repas au personnel de santé, en service dans les hôpitaux des 7 villes susmentionnées. La qualité de la nourriture est assurée et le menu a été sélectionné à la main pour répondre aux besoins nutritionnels des travailleurs de première ligne. Ils veilleront également à ce que toutes les mesures de sécurité et d’hygiène soient prises lors de la préparation et de la livraison des repas.

Parlant de l’initiative, le chef Kapoor a déclaré que l’intention était de donner des aliments sains et hygiéniques qui sont également savoureux aux travailleurs de la santé qui travaillent sans relâche dans les hôpitaux pour le rétablissement rapide des patients COVID. Le chef a également informé que plusieurs menus variés ont été créés pour répondre aux besoins des 7 villes. Le trio opte pour des aliments qui restent frais pendant longtemps car le personnel hospitalier ne consomme souvent pas son repas à l’heure.

Depuis que le pays a été témoin de l’éclosion de la pandémie de COVID-19, ce chef célèbre sert la communauté en distribuant, en stockant et en mobilisant de la nourriture ainsi que d’autres produits essentiels pour les travailleurs de première ligne. Pendant le verrouillage de 2020, le célèbre chef s’est associé à la principale marque d’hôtellerie et de restauration locale en Inde pour organiser des repas pour les prestataires de soins médicaux de l’hôpital de Sion, de KEM et de Kasturba.

