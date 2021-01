WASHINGTON – Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a émis sa condamnation la plus frappante du président Donald Trump après l’attaque du Capitole américain, affirmant que la foule de manifestants avait été «provoquée par le président».

«La foule était nourrie de mensonges. Ils ont été provoqués par le président et d’autres personnes puissantes et ils ont essayé d’utiliser la peur et la violence », a déclaré McConnell au Sénat, jetant un coup franc non seulement à Trump, mais aussi aux républicains qui ont soutenu les efforts du président pour annuler les résultats des élections à plusieurs reprises. États.

McConnell s’est publiquement séparé de Trump après l’attaque, qui s’est produite alors que la Chambre et le Sénat comptaient les votes du collège électoral plus tôt ce mois-ci. Le républicain du Kentucky a également laissé ouverte la possibilité de condamner Trump lors de son deuxième procès de destitution, un départ frappant du rôle de McConnell lors de la première destitution de Trump dans laquelle il a travaillé de concert avec la Maison Blanche pour s’assurer que le président était acquitté.

Ses remarques interviennent alors que le Sénat continue de préparer le deuxième procès de destitution de Trump. Le mandat de Trump prendra officiellement fin mercredi lorsque Joe Biden sera assermenté, mais les dirigeants du Congrès ont déclaré qu’un procès se poursuivrait malgré tout, laissant les constitutionnalistes se demander si un ancien président peut être condamné une fois qu’il a quitté ses fonctions.

La Chambre a adopté un article de mise en accusation, accusant Trump d’avoir incité à une insurrection au Capitole, le 13 janvier. Il a été adopté avec 10 républicains qui l’ont soutenu.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, le démocrate de New York qui dirigera la chambre après la prise de contrôle des démocrates mercredi, a déclaré que le Sénat devait aller de l’avant dans un procès pour créer un précédent selon lequel « l’infraction la plus grave jamais commise par un président serait satisfaite recours prévu par la Constitution. »

« Le Sénat a la responsabilité solennelle d’essayer de tenir Donald Trump pour responsable de l’accusation la plus grave jamais portée contre un président: l’incitation à une insurrection contre les États-Unis d’Amérique », a déclaré Schumer.

Schumer a promis que la chambre voterait également pour interdire à Trump de reprendre ses fonctions, ce qui a été autorisé lors d’un procès en destitution.

Mais les deux dirigeants ont déclaré que mercredi inaugurerait un nouveau départ à Washington. Schumer a noté que la chambre prendrait en charge le soulagement du COVID-19 et aborderait la réforme de l’immigration dans les prochains jours.

Et McConnell a souligné que les marges étroites à la Chambre et au Sénat montrent que le peuple américain veut que ses dirigeants travaillent ensemble.

«Il y a de sérieux défis auxquels notre nation doit continuer à faire face», a déclaré McConnell. «Nos ordres de marche du peuple américain sont clairs – nous devons avoir une discussion solide et rechercher un terrain d’entente.»

Il a ajouté: «Nous devons toujours garder à l’esprit que nous sommes tous américains. Nous aimons tous ce pays. Et nous sommes tous dans le même bateau. »