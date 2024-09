Le chef républicain de Géorgie veut des changements après la fusillade dans une école, mais les démocrates en veulent plus

ATLANTA — Le président de la Chambre des représentants de l’État de Géorgie a déclaré que les législateurs envisageraient en 2025 de nouvelles politiques visant à favoriser la santé mentale des étudiants, à détecter les armes à feu et à encourager les gens à stocker leurs armes en toute sécurité après une fusillade. fusillade dans une école Il a tué quatre personnes dans un lycée au nord-est d’Atlanta.

Mais le républicain Jon Burns de Newington ne répond pas aux demandes des démocrates, qui incluent des vérifications d’antécédents universelles, un mandat pour verrouiller les armes en toute sécurité et un loi du « drapeau rouge » permettre à l’État de confisquer temporairement les armes d’une personne en crise.

Les propositions faites jeudi par Burns sont la première réponse politique à La fusillade du 4 septembre à l’école secondaire Apalachee à Winder.

Le chef républicain tente de protéger la majorité de son parti (102-78 à la Chambre des représentants) lors des élections de novembre. Les débats sur la politique des armes à feu pourraient influencer une poignée de sièges disputés dans les banlieues nord d’Atlanta, dont trois détenus par des élus républicains en exercice.

« Alors que les républicains de la Chambre ont déjà réalisé des investissements importants pour renforcer la sécurité dans nos écoles, accroître l’accès aux soins de santé mentale et assurer la sécurité de nos étudiants, je m’engage non seulement à poursuivre ce travail mais également à poursuivre des politiques supplémentaires qui contribuent à garantir qu’une tragédie comme celle-ci ne se reproduise plus jamais dans notre État », a écrit Burns.

On ne sait pas quelle a été la réaction des autres républicains de haut rang, notamment Gouverneur Brian Kemp et Lieutenant-gouverneur Burt Jones désirera. Kemp a qualifié la fusillade de « notre pire cauchemar » quelques heures après les morts des enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, et des étudiants Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans. Neuf autres personnes ont été blessées, dont sept par balle.

Les démocrates ont critiqué les républicains, affirmant que la fusillade était une conséquence de la Le GOP assouplit la législation sur les armes à feu en Géorgie.

« Ce qui rend la situation encore plus dévastatrice, c’est de savoir que nous disposions des outils politiques nécessaires pour empêcher cette tragédie de se produire », a déclaré vendredi la représentante Saira Draper d’Atlanta, alors qu’elle et ses collègues démocrates réclamaient une session législative spéciale sur la violence armée. « Et nous ne les avons pas utilisés parce que mes collègues républicains ont choisi de jouer avec la vie de nos enfants plutôt que d’affronter la colère du lobby des armes à feu. »

Les enquêteurs affirment que la fusillade a été perpétrée par Colt Gray, 14 ans, accusé en tant qu’adulte de quatre chefs de meurtre. Les autorités ont inculpé son père, âgé de 54 ans, Colin Graypour meurtre au deuxième degré, homicide involontaire et cruauté envers les enfants. Les enquêteurs affirment que Colin Gray a donné à son fils accès à un fusil semi-automatique de type AR-15 alors qu’il savait que l’adolescent représentait un danger pour lui-même et pour les autres.

Burns a déclaré qu’il souhaitait envisager le partage d’informations entre la police, les écoles et les travailleurs de la santé mentale, un clin d’œil au fait que Colt et Colin Gray étaient interrogé en 2023 par un adjoint du shérif du comté de Jackson à cause d’un message en ligne menaçant d’une fusillade dans une école. Le shérif du comté de Jackson, Janis Mangum, a déclaré que son bureau je n’ai pas trouvé suffisamment de preuves de porter plainte. On ne sait pas si les écoles précédentes de Colt Gray ont été informées des menaces.

« Nous sommes conscients qu’une rupture de communication entre les systèmes scolaires et les forces de l’ordre a permis que les antécédents du tireur passent entre les mailles du filet lors de son transfert à l’Apalachee High School », a écrit Burns.

Le président a également déclaré qu’il souhaitait étendre les soins de santé mentale aux étudiants. Le programme volontaire Apex de l’État oriente les étudiants vers des services de conseil. Le programme a couvert 540 000 des 1,75 million d’étudiants de Géorgie en 2022-2023, soit environ 31 %.

Burns souhaite également étudier les moyens de détecter les armes à feu avant qu’elles n’entrent dans les écoles. Certaines écoles utilisent des systèmes de caméras et l’intelligence artificielle pour tenter de détecter les armes à feu au lieu de détecteurs de métaux.

Le président de la Chambre des représentants propose d’alourdir les peines pour les menaces contre les écoles, affirmant qu’il souhaite lutter contre les menaces similaires observées depuis la fusillade. Les sanctions pénales ne s’appliqueraient qu’aux personnes inculpées en tant qu’adultes, et la plupart des auteurs de menaces ont été arrêtés alors qu’ils étaient mineurs.

Finalement, Burns a déclaré que les républicains de la Chambre des représentants seraient à nouveau promouvoir le stockage sécuritaire des armes à feu. La Chambre a adopté cette année une loi visant à créer un crédit d’impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 300 $ pour l’achat de coffres-forts pour armes à feu, de verrous de détente, d’autres dispositifs de sécurité ou pour les frais de cours sur le maniement sécuritaire des armes à feu. Le Sénat a préféré un projet de loi exemptant les coffres-forts pour armes à feu et autres dispositifs de sécurité de la taxe de vente de l’État. Les deux projets de loi ont échoué, les chambres n’ayant pas réussi à se mettre d’accord.

Les démocrates n’ont pas eu beaucoup de succès sur la législation qui aurait créé un délit pour le fait de ne pas avoir sécurisé les armes à feu auxquelles ont accès les enfants. La représentante Michelle Au, une démocrate de Johns Creek, a promis de rétablir cette mesure.

Le président de la Chambre s’est dit ouvert à d’autres propositions, affirmant que la Chambre « examinerait toute idée et solution raisonnable pour protéger et défendre les plus vulnérables d’entre nous – nos enfants – tout en protégeant le droit et le privilège de nos citoyens de protéger leurs familles et leurs biens ».

Burns a fait valoir que les efforts antérieurs en matière de sécurité scolaire ont réduit le nombre de victimes à Apalachee, contribuant à financer des boutons de panique portables qui alertaient les autorités et les agents des ressources scolaires qui intervenaient.

Les législateurs de l’État et Kemp ont précédemment approuvé plusieurs séries de subventions de sécurité ponctuelles, totalisant 184 millions de dollars.

Le budget, qui a débuté le 1er juillet, comprend plus de 100 millions de dollars de financement permanent, soit suffisamment pour fournir 47 000 dollars par an à chaque école publique pour la sécurité. Les écoles peuvent utiliser cette somme à des fins de sécurité choisies, bien que Kemp ait déclaré qu’il souhaitait qu’elle contribue à financer un agent de sécurité pour chaque école.