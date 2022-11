Le chef républicain américain s’engage à réprimer la Chine – RT World News

Le représentant Kevin McCarthy a promis que s’il était élu président de la Chambre, il formerait un comité restreint ciblant Pékin

Le plus haut républicain du Congrès s’est engagé à former un comité spécial pour enquêter sur le vol de propriété intellectuelle et d’autres abus présumés de la Chine si ses collègues l’élisent président lorsque le GOP prendra le contrôle de la Chambre des représentants en janvier.

“La Chine est le pays n ° 1 en matière de vol de propriété intellectuelle”, McCarthy a déclaré dimanche dans une interview à Fox News. “Nous mettrons un terme à cela et ne permettrons plus à l’administration de s’asseoir et de laisser la Chine faire ce qu’elle fait à l’Amérique.”

Le républicain californien a accusé l’administration du président Joe Biden de ne pas avoir tenu tête à Pékin. Il a précédemment suggéré que le Parti communiste chinois (PCC) exerce une influence indue sur Biden, parmi d’autres démocrates, et a appelé à enquêter sur les allégations selon lesquelles la famille du président aurait reçu des millions de dollars de la Chine.

Les républicains ont obtenu une faible majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat au Congrès de ce mois-ci, permettant au parti d’établir le programme législatif et d’exercer un pouvoir d’assignation pour enquêter sur des questions telles que les origines de Covid-19, le retrait chaotique de l’année dernière d’Afghanistan, la crise de l’immigration illégale et les allégations trafic d’influence de la famille Biden.















McCarthy est le favori pour assumer le marteau du président, après avoir repoussé le challenger d’extrême droite Andy Biggs lors d’un vote à la direction à huis clos la semaine dernière. Cependant, sa position ne sera pas confirmée à moins et jusqu’à ce qu’il remporte un vote majoritaire de l’ensemble de la Chambre lorsque le nouveau Congrès se réunira le 3 janvier.

Un comité restreint sur la Chine pourrait étudier un large éventail de questions. Par exemple, un groupe de travail républicain que McCarthy a formé en 2020 a fait des centaines de recommandations liées à la sécurité nationale, aux chaînes d’approvisionnement, au commerce, à la technologie et à l’approvisionnement énergétique. Le représentant Michael McCaul, un républicain du Texas qui dirigeait le groupe de travail, a appelé le PCC “le plus grand défi générationnel auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.”

McCarthy a également promis d’évincer plusieurs démocrates de haut niveau de leurs principales affectations au comité. Il s’agira notamment de retirer les représentants Adam Schiff et Eric Swalwell, tous deux de Californie, de la commission du renseignement de la Chambre et d’expulser Ilhan Omar du Minnesota de la commission des affaires étrangères. Swalwell aurait eu une liaison avec un espion chinois présumé qui ciblait des politiciens américains.