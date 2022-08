Le chef regrette que l’UND détient toujours des artefacts tribaux, reste

BISMARCK, ND (AP) – Le président de l’Université du Dakota du Nord s’est excusé mercredi pour la possession par l’école d’artefacts et de restes humains amérindiens qui auraient dû être restitués aux tribus il y a des décennies en vertu de la loi fédérale.

L’école basée à Grand Forks s’efforce de rapatrier les artefacts et restes dans plusieurs nations tribales, bien que le processus puisse prendre plusieurs années, a déclaré le président de l’UND Andrew Armacost.

“J’exprime sincèrement mes excuses et mes regrets les plus sincères que l’UND n’ait pas déjà rapatrié ces ancêtres et objets sacrés comme ils auraient dû l’être il y a des années”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les professeurs et le personnel ont soulevé la question pour la première fois il y a des mois, et l’université y travaille depuis.

Armacost, lors d’une conférence de presse vidéo, a déclaré que des restes squelettiques partiels de dizaines d’individus, ainsi qu’environ 250 boîtes d’artefacts sacrés, avaient été retrouvés en mars. Le processus de recherche d’artefacts que l’université pourrait avoir en sa possession a commencé à la fin de l’année dernière.

Laine Lyons, membre du Turtle Mountain Band de Chippewa et directrice du développement au Collège des arts et des sciences de l’école, était en larmes en décrivant ses émotions lorsqu’elle cherchait des artefacts mais a trouvé une boîte contenant des restes humains.

“Je me suis sentie trahie, en colère et triste”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse de mercredi. À l’époque, elle estimait que l’UND était “une autre institution qui n’a pas fait ce qu’il fallait”.

Lyons est membre du comité de rapatriement de l’université qui s’efforce de restituer les artefacts et les restes.

Les responsables de l’université pensent que les restes humains et les artefacts ont été prélevés sur des tumulus sacrés “au cours des décennies” des années 1940 aux années 1980, a déclaré Armacost.

L’université devait rendre les restes il y a des années en vertu de la loi fédérale sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes qui a été approuvée en 1990.

“Nous pensons que des activités de rapatriement ont déjà eu lieu à l’UND, mais comment et pourquoi les ancêtres et les objets sacrés restent sur notre campus est un mystère auquel nous devrons répondre au cours de notre travail”, a-t-il déclaré.

Quelque 870 000 artefacts amérindiens – dont près de 110 000 restes humains – qui devraient être restitués aux tribus en vertu de la loi fédérale sont toujours en possession d’universités, de musées et d’autres institutions à travers le pays, selon une étude de l’Associated Press sur les données conservées par le parc national. Service.

L’université a immédiatement contacté plusieurs nations tribales de la découverte mais n’a initialement fait aucune déclaration publique, sur la base de consultations avec des représentants tribaux, a-t-il déclaré.

L’université engagera des consultants en ressources culturelles pour aider au rapatriement, a déclaré Armacost. L’école offre également des services de conseil aux étudiants, aux professeurs et au personnel amérindiens.

James Macpherson, Associated Press