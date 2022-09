Le chef primé de l’Okanagan nommé ambassadeur de Buy BC – Kelowna Capital News

Le chef primé du Naramata Inn, Ned Bell, a été nommé nouveau « Chef ambassadeur » du programme Buy BC.

Bell défendra les aliments, les agriculteurs et les pêcheurs locaux, saisonniers et durables, et aidera à partager des façons simples de cuisiner et de manger le meilleur de notre province.

Bell a des liens avec l’Okanagan. Il est associé, directeur général et chef exécutif du Naramata Inn et était un ancien copropriétaire du Cabana Bar & Grill autrefois populaire à Kelowna.

Il est également l’auteur de Lure : recettes de fruits de mer durables de la côte ouestce qui l’a amené à se frayer un chemin en tant que chef, défenseur de l’alimentation durable, conférencier principal et éducateur.

En 2014, il a fondé Chefs for Oceans pour sensibiliser et défendre des choix de fruits de mer responsables et a lancé son engagement avec une randonnée à vélo de 8 700 kilomètres à travers le Canada.

«Lorsque nous achetons des ingrédients et des produits locaux, nous célébrons les repas nutritifs cultivés dans notre propre arrière-cour et soutenons les agriculteurs et les producteurs locaux, les communautés et l’environnement en même temps», a déclaré Bell.

« Les aliments cultivés et élevés en Colombie-Britannique sont cueillis au maximum de leur fraîcheur. Cela signifie un temps de trajet plus court entre les fermes et les tables, ce qui à son tour crée des aliments plus frais et plus savoureux et une empreinte carbone réduite, tout en préservant les terres agricoles et les espaces verts dans les communautés.

Lancé pour la première fois dans les années 90, Buy BC permet aux consommateurs d’identifier facilement les ingrédients et les produits locaux grâce à la présence du logo Buy BC. Le programme a été rétabli par le gouvernement provincial en 2018.

et est dirigé par la ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Lana Popham. « L’achat d’aliments et de boissons de la Colombie-Britannique renforce notre système alimentaire provincial et permet aux gens et à l’économie de fonctionner », a déclaré la ministre de l’Agriculture, Lana Popham, en annonçant la nomination de Bell le 30 août.

Bell a lancé son nouveau rôle aux côtés de Popham le jour de l’ouverture du PNE de cette année, cuisinant du saumon sauvage de la Colombie-Britannique, des herbes fraîches du jardin de la Colombie-Britannique et des pêches mûres et juteuses sur la scène de cuisson Safeway.

