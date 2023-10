Le chef présumé d’un réseau présumé de trafic d’antiquités égyptiennes, Serop Simonian, a été arrêté en Allemagne et transféré en France.

Les enquêteurs pensent que l’octogénaire serait à l’origine d’une série d’antiquités égyptiennes prétendument passées en contrebande et vendues pour environ 60 millions d’euros au Metropolitan Museum of Art de New York et au Louvre Abu Dhabi, via l’expert parisien Christophe Kunicki.

Les enquêtes pénales sur le trafic généralisé de ces antiquités ont vu la saisie d’un sarcophage en or et de cinq autres œuvres du Met et la mise en examen de sept marchands, collectionneurs et conservateurs à Paris, dont Jean-Luc Martinez, l’ancien président du Musée. du Louvre.

Un mandat d’arrêt européen contre Simonian a été émis par les autorités françaises chargées de l’enquête pénale. Le dealer allemand a été inculpé en septembre pour trafic et blanchiment, et incarcéré à Paris, selon des sources judiciaires.

Simonian nie tout acte répréhensible. Il a dit Le journal des arts l’année dernière que les antiquités en question provenaient de la collection de sa famille, qui était marchande au Caire. Il a expliqué que la plupart des objets avaient été exportés dans les années 1970, époque où ce commerce était légalement autorisé, et étaient conservés pendant des décennies dans plusieurs musées allemands.

En mars 2022, le directeur de sa galerie hambourgeoise, Roben Dib, a également été muté et inculpé à Paris pour son rôle dans la vente de plusieurs antiquités. Il clame également son innocence.

Autre évolution du dossier, selon les mêmes sources, les enquêteurs soupçonnent Jean-François Charnier, l’ancien directeur scientifique de l’Agence France Musées, qui a conseillé les Emirats pour le développement du Louvre Abu-Dhabi, d’avoir « reçu des faveurs ». chez un marchand new-yorkais, Hicham Aboutaam, dont la galerie Phoenix Ancient Art a vendu huit œuvres au Louvre Abu Dhabi entre 2008 et 2015.

Aucune de ces transactions n’est considérée comme suspecte et Aboutaam n’est pas impliqué dans l’affaire du trafic d’antiquités. Mais, selon la police artistique française, des preuves ont été découvertes sur les ordinateurs saisis de voyages de Charnier et de ses proches, y compris des vacances en famille aux Maldives, payées par Aboutaam ou son entreprise.

Charnier, inculpé en juillet 2022 pour son rôle dans la vente d’antiquités égyptiennes au Louvre Abu Dhabi, n’a pas été inculpé suite à ces nouvelles révélations. Mais il a confirmé l’information à Le journal des arts affirmant avoir « commis une erreur de jugement », ajoutant qu’il n’y avait eu « aucune contrepartie », insistant sur le fait que ces voyages intervenaient après les ventes de Phoenix Ancient Art au Louvre Abu Dhabi.

Charnier a également confirmé n’avoir “jamais douté de la provenance des antiquités égyptiennes achetées par Abou Dhabi”, qui sont au cœur de l’enquête.

Contacté à New York, un porte-parole de Phoenix Gallery a également déclaré qu'”il n’y avait pas de contrepartie” et que ces voyages étaient en réalité considérés comme des “prêts”. Le porte-parole a ajouté : « Ces prêts pour les billets d’avion n’ont absolument rien à voir avec la relation commerciale entre le Louvre Abu Dhabi et Phoenix Ancient Art. La galerie a vendu au musée des antiquités impeccables, toutes publiées entre 1838 et 1969, pendant huit longues années avant ces vols.