Un chef présumé d’un gang accusé d’avoir fait passer des milliers de personnes à travers la Méditerranée dans des bateaux « pièges mortels » a été arrêté au Royaume-Uni.

L’homme de 40 ans aurait orchestré des traversées de centaines de migrants à la fois depuis l’Afrique du Nord vers l’Italie.

Des agents de la National Crime Agency (NCA) ont arrêté le suspect mercredi après-midi alors qu’il marchait dans une rue de Hounslow, à l’ouest de Londres.

Le ressortissant égyptien serait lié à des dizaines de traversées illégales de bateaux, la majorité depuis la Libye.

La NCA affirme avoir lancé plus de 90 enquêtes sur les réseaux organisés de criminalité liée à l’immigration et de contrebande.

Darren Barr, enquêteur principal à la NCA, a déclaré: « Le trafic de personnes est un problème international et s’y attaquer à chaque étape du parcours est une priorité pour la NCA.

« Nous soupçonnons que cet homme dirige son opération depuis le Royaume-Uni et organise le trafic de milliers de migrants.

« Le type de bateaux que les groupes criminels organisés utilisent pour les traversées sont des pièges mortels, et malheureusement, de nombreuses personnes sont mortes après des incidents en Méditerranée, ce qui démontre le niveau de danger. »

Les enquêteurs disent que le suspect travaillait avec des réseaux de passeurs en Afrique du Nord pour organiser des bateaux pour amener des centaines de migrants à la fois, et maintenait la communication avec des associés criminels pendant les traversées.

Une traversée similaire en octobre 2022 a vu plus de 640 migrants secourus par les autorités italiennes après avoir tenté de traverser dans un bateau en bois depuis la Libye.

Il a été amené au port de Sicile.

Lors d’une autre traversée, 265 migrants ont été secourus par les garde-côtes italiens d’un bateau de pêche de 20 mètres retrouvé à la dérive en Méditerranée en décembre.

Le bateau avait quitté Benghazi en Libye.

Et en avril 2023, deux autres opérations de recherche et de sauvetage ont été montées à la suite d’appels de détresse aux garde-côtes – dans chaque cas, plus de 600 migrants se trouvaient à bord de chaque bateau.

Le suspect est interrogé sur des soupçons de facilitation de l’immigration clandestine.

Son arrestation intervient après qu’un navire transportant des centaines de personnes a coulé au large des côtes grecques la semaine dernière.

On sait qu’au moins 78 migrants sont morts, mais on craint que beaucoup d’autres se soient noyés.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU affirme que jusqu’à 500 personnes sont toujours portées disparues.

La NCA a déclaré que la dernière arrestation ne serait pas liée à la catastrophe.