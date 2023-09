Le chef présumé d’un gang de passeurs de clandestins est jugé | Nouvelles du monde

Un homme qui a demandé l’asile en Grande-Bretagne depuis l’Iran sera jugé aujourd’hui en Belgique, accusé d’avoir dirigé un gang du crime organisé qui a contribué au passage clandestin de milliers de personnes à travers la Manche.

Hewa Rahimpur, 30 ans, aurait dirigé un gang qui sillonnait l’Europe, se procurant des bateaux, des moteurs et des gilets de sauvetage pour le passage des migrants.

Le gang aurait importé les articles en Allemagne, en faisant appel à des fournisseurs en Turquie et en Chine, avant de les transporter ensuite vers le nord de la France.

Hewa Rahimpur arrêtée par des agents de la NCA





Là, les bateaux ont été remis à des groupes de migrants attendant près de la mer, qui ont reçu des instructions rudimentaires sur la manière d’utiliser les bateaux pour tenter de rejoindre la Grande-Bretagne.

Rahimpur est l’une des 21 personnes jugées à Bruges. Les 20 autres étaient tous enregistrés comme vivant en Allemagne, mais Rahimpur avait élu domicile à Ilford, à l’est de Londres.

Il a été arrêté en mai 2022 par la police de la National Crime Agency.

Rahimpur a été accusé d’être « un dirigeant » d’une organisation criminelle engagée dans le trafic de personnes à travers l’Union européenne.

On dira au tribunal que, opérant depuis la Grande-Bretagne, il a organisé la logistique du réseau de trafic d’êtres humains, coordonnant l’achat de bateaux et d’autres matériels, puis a fait en sorte qu’ils soient livrés en France au bon moment pour répondre aux exigences préalables. -organisation de groupes de clients payants.

L’arrestation de Rahimpur faisait partie d’une enquête coordonnée menée par la police de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.

Des gilets de sauvetage ont été saisis dans une ferme près d’Osnabruck, en Allemagne, en 2022





Selon la NCA, au total, 135 bateaux, 45 moteurs hors-bord et plus de 1 200 gilets de sauvetage ont été saisis. Environ la moitié des bateaux étaient stockés au même endroit : une ferme à Osnabruck, en Allemagne.

Le responsable régional des enquêtes de la NCA, Jacque Beer, a déclaré que le groupe criminel était « l’un des réseaux criminels les plus importants impliqués dans la fourniture de bateaux aux passeurs ».

L’acte d’accusation contre Rahimpur, comme tous les accusés, affirme qu’ils ont fait entrer clandestinement des enfants et des adultes, ont profité de « la condition de vulnérabilité » des personnes, ont mis des vies en danger et ont amené des « victimes non identifiées » dans le domaine du crime.

L’allégation indique que les crimes étaient si courants qu’ils sont devenus « une habitude ».

En plus d’être confronté à une longue peine de prison et à l’expulsion, les procureurs ont exigé que Rahimpur rembourse 157 000 £ – une somme décrite comme « les gains en capital provenant directement du crime ».

Rahimpur est arrivé en Grande-Bretagne en 2016 et a demandé l’asile, affirmant qu’il était un Kurde iranien qui serait persécuté s’il était renvoyé chez lui. Quatre ans plus tard, il obtient un permis de séjour et ouvre un salon de coiffure avec un ami.

L’entreprise a connu des difficultés et Rahimpur s’est tourné vers la création d’un kiosque alimentaire dans l’est de Londres, appelé Manor Park Retails, en 2021. L’année suivante, il a été arrêté alors qu’il se rendait au travail en voiture.

Le procès des deux hommes se tiendra au tribunal principal de Bruges, devant des équipes juridiques familiarisées avec les allégations de trafic de migrants.

L’affaire est officiellement prévue pour une seule journée, mais le tribunal a été réservé jusqu’à la fin de la semaine.