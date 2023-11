Le chef politique du New Jersey expulsé de la suite des Eagles à cause du drapeau israélien

Nouvelles





Le patron politique démocrate du New Jersey, George Norcross, aurait été expulsé dimanche d’un match des Eagles de Philadelphie pour avoir arboré un drapeau américano-israélien depuis sa suite de luxe.

Norcross, 67 ans, un courtier en pouvoir dont les soutiens sont largement recherchés dans le Garden State, a été vu sur une vidéo postée sur X été confronté à des agents de sécurité au Lincoln Financial Field, où il regardait les Eagles affronter les Cowboys de Dallas.

Il a été filmé en train de crier et de pointer du doigt un agent de sécurité avant d’être emmené.

Pendant ce temps, un autre agent de sécurité s’est penché et a déchiré son drapeau – montrant le drapeau américain d’un côté et le drapeau israélien de l’autre, en signe apparent de soutien à la nation juive.

Lincoln Financial Field n’a pas de politique spécifique interdisant l’affichage de drapeaux, mais sa politique en matière de panneaux et de banderoles indique que la sécurité peut supprimer tout ce qui est « potentiellement offensant ».

“Les panneaux, banderoles ou objets similaires obscènes ou indécents, non liés à un événement, potentiellement offensants pour les autres clients, capables de bloquer la vue d’autres fans ou jugés dangereux ou inappropriés par les Eagles sont interdits”, indique le texte.

Norcross a apparemment été expulsé du match des Eagles de Philadelphie contre les Cowboys de Dallas dimanche. PA

“Lincoln Financial Field se réserve le droit de confisquer toute pancarte qui viole la politique du stade.”

Mais les fans de X ont noté que le drapeau était suspendu à une rampe et ne gênait la vue de personne.

“Je suis avec GEORGE NORCROSS là-dessus… pas les @Eagles de Philadelphie”, » a posté l’avocat des droits civiques Steven Goldstein.

« George a déployé un drapeau américano-israélien depuis sa propre boîte, qu’il a payée, lors du match d’aujourd’hui. La sécurité des Eagles l’a physiquement expulsé », a-t-il écrit.

« Les Eagles doivent des excuses à George et à la communauté juive #IStandWithIsrael. »

Le Post a contacté Lincoln Financial Field et les Eagles de Philadelphie pour obtenir leurs commentaires.

La famille Norcross a déjà exprimé son soutien à Israël, le frère de George, Donald, un représentant démocrate du New Jersey, se joignant à une délégation du Congrès pour visiter la nation juive trois jours seulement après le lancement de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre.

Donald a été vu lors de réunions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a ensuite publié une déclaration réaffirmant son soutien au pays.

« Il était important pour moi et mes collègues de voyager en Israël pour montrer la force des relations américano-israéliennes et notre unité bipartite et bicamérale inébranlable pour Israël et le peuple juif. » dit-il à l’époque.

« Israël est notre allié le plus proche et le plus important au Moyen-Orient, et ils ont plus que jamais besoin de notre soutien. »











