Gracieuseté de The Chan Zuckerberg Initiative

Mike Troncoso est un ancien assistant principal de Kamala Harris, donc cette décision suscite des spéculations sur un retour dans son équipe.

Le chef politique de la philanthropie de Mark Zuckerberg quitte son poste, a appris Recode, ce qui suscite certaines spéculations selon lesquelles il pourrait assumer un nouveau rôle avec son ancien patron, Kamala Harris.

Mike Troncoso, autrefois l’un des principaux collaborateurs de Harris, quitte son poste de chef des initiatives de justice et d’opportunité (JOI) de l’Initiative Chan Zuckerberg, a confirmé CZI à Recode. Le dirigeant de JOI est l’un des principaux postes de l’organisation que Zuckerberg et son épouse, Priscilla Chan, ont fondée en 2015. En tant que chef de JOI, Troncoso a supervisé l’une des plus grandes opérations de plaidoyer politique de la Silicon Valley qui a dépensé des centaines de millions de dollars faire pression pour une réforme de l’immigration, des changements au système de justice pénale et des logements plus abordables.

Le départ est notable pour deux raisons: l’équipe politique de Zuckerberg dans sa philanthropie a dû surmonter des tensions délicates qui sont enracinées dans des défis politiques dans le travail quotidien de Zuckerberg chez Facebook, défis qui ne feront que s’intensifier sous Joe Biden. Et deuxièmement, le moment du départ de Troncoso soulève la possibilité qu’il pourrait être en ligne pour un poste de direction chez Harris, ce qui servirait d’un autre lien possible entre l’administration Biden et Zuckerberg, qui fait face à un examen antitrust et à un public sceptique.

Troncoso a été l’avocate principale de Harris lorsqu’elle était procureure générale de Californie. Il a supervisé une enquête majeure sur les actions bancaires de l’État pendant la crise financière, l’une de ses réalisations marquantes, et il a par la suite coprésidé son équipe de transition lorsqu’elle a été élue au Sénat. Harris vérifie le nom de Troncoso dans les remerciements de son autobiographie.

Troncoso avait récemment déclaré aux personnes avec lesquelles il travaillait à CZI qu’il n’avait actuellement pas l’intention de rejoindre l’administration, selon des sources, mais qu’aucune décision n’avait été prise. CZI a déclaré que Troncoso prévoyait de retourner à la fonction publique et déménageait avec sa famille sur la côte Est.

Harris n’a dévoilé que les noms de quelques-uns de ses principaux collaborateurs. L’équipe de transition Biden-Harris n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Troncoso a succédé à David Plouffe, conseiller politique de longue date de Barack Obama, dans le rôle de supervision de la programmation JOI de CZI. Alors que Troncoso était un personnage de profil inférieur, il a supervisé un certain nombre de projets politiques de haut niveau, tels que les 10 millions de dollars que CZI a dépensés pour sa tentative infructueuse d’ajouter des milliards au budget de la Californie, le jeu électoral le plus cher de CZI à ce jour. Troncoso a initialement supervisé le travail de CZI sur la réforme de la justice pénale, et CZI a finalement dépensé environ 40 millions de dollars par an pour cet effort, devenant l’un des plus grands bailleurs de fonds philanthropiques de la région.

Il a dû naviguer en créant ces pièces à un moment où le co-fondateur de CZI, Zuckerberg, et la source de sa richesse, Facebook, sont devenus un plus grand passif. Une partie de cet antagonisme a ricoché sur la philanthropie de Zuckerberg, même si CZI est entièrement distinct de Facebook. Certaines personnes qui ont travaillé chez CZI ont allégué que son travail politique était trop sensible à ce qui pourrait avoir un impact sur Facebook, et un ancien employé de JOI a déposé publiquement le mois dernier une plainte pour discrimination contre l’organisation, affirmant en partie que l’équipe de Troncoso ne centrait pas suffisamment l’équité raciale. dans sa programmation politique. CZI a déclaré qu’elle avait enquêté sur ces allégations et qu’elles n’étaient «pas fondées».

Troncoso sera remplacé au moins dans l’intérim par Osi Imeokparia, qui vient d’un milieu plus technique et a supervisé le développement des produits de l’équipe JOI.

Comme d’autres magasins de défense des droits politiques, CZI devra probablement repenser certains de ses programmes sous un nouveau président et dans un nouveau climat politique, en particulier son travail sur la réforme fédérale de l’immigration. CZI a récemment publié une sorte de bulletin interne sur son anniversaire de cinq ans ce mois-ci, qui a révélé qu’il avait dépensé 436 millions de dollars pour son travail JOI pendant cette période.

Dans le cadre de cet examen, CZI a également déclaré qu’il dépenserait 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour des initiatives axées sur l’équité raciale, ce que les critiques de Zuckerberg disent qu’il a fouillé sur Facebook.