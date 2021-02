Notre amour pour le chocolat ne peut jamais être exprimé en mots. Ce n’est pas seulement un dessert mais une émotion, que ce soit sous n’importe quelle forme – une tasse chaude de chocolat liquide, un gâteau aux truffes, des brownies, des muffins ou une barre de chocolat pour beaucoup. Si vous faites partie de ces personnes, alors cette nouvelle va faire de votre journée.

Le pâtissier Amaury Guichon a poussé ses talents dans la fabrication de desserts à un autre niveau en postant une vidéo de lui en train de fabriquer une énorme moto entièrement en chocolat. La vidéo a créé un buzz parmi les gourmets sur Instagram en le montrant en train de fabriquer un vrai vélo de chocolat.

Dans le clip, Guichon fabrique d’abord le cadre du vélo en congelant du chocolat et en le peignant avec une couleur bleue comestible; puis il fabrique le moteur et les pneus en gardant à l’esprit les moindres détails, et les assemble tous ensemble. Même le siège, la bobine et les rayons sont en chocolat. Le phare était fait d’un dôme en sucre.

Guichon a partagé la vidéo le 1er février avec la légende suivante: «Chocolate Motorcycle! J’ai particulièrement aimé travailler sur le Coil et les Wheels. Qu’en penses-tu?’

Regardez la vidéo entière ici:

La vue a été un succès parmi les utilisateurs de médias sociaux; il a déjà été vu plus de 6 millions de fois sur Instagram et a reçu plus de 5 lakh likes.Un des utilisateurs a sciemment commenté que Harley Davidson doit se sentir nerveuse après avoir regardé cette vidéo. Un autre utilisateur lui a dit qu’il était très intelligent. Un autre utilisateur a écrit en plaisantant que c’était la moto la plus sûre. Pendant qu’un autre écrivait, roulons ensemble.

La plupart des gens ont qualifié ses compétences de «magnifiques», «folles», «brillantes» et «spectaculaires».

Jetez un œil à certaines de ses créations:

Le chef Guichon compte plus de 6 millions d’adeptes sur Instagram qui bavent tous sur ses compétences en matière de création de desserts. Dans ses vidéos précédentes qui sont devenues virales, il avait fabriqué un distributeur de bonbons sur sa poignée qui était également fabriqué à partir de zéro avec du chocolat.