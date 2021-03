Le chef pâtissier fabrique un robot entièrement conçu en chocolat, regardez la vidéo virale ici

Nous rencontrons souvent des objets / choses qui semblent réalistes et qui sont difficiles à différencier. Les experts culinaires, en particulier les chefs de pâtisserie et de confiserie, dans un effort pour perfectionner et mettre en valeur leurs compétences, continuent de concevoir de tels gâteaux et desserts qui sont très irréalistes. Et grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons désormais voir ces créations du monde entier.

Un de ces chefs, qui sait fabriquer des objets en chocolat, ne fait pas que gagner le cœur des gourmands, mais aussi sur les réseaux sociaux. La nouvelle vidéo du chef Amaury Guichon le montre en train de créer un robot en chocolat!

Guichon s’est rendu sur Instagram pour partager une nouvelle vidéo de lui créant un robot à partir de chocolat à partir de zéro et avec ses 3,1 millions de fans, le message est devenu viral sur les circuits des réseaux sociaux.

Dans la vidéo, le chef commence à mélanger du chocolat et à fabriquer différentes parties du robot avec. À l’aide d’outils de son métier et de beaucoup de chocolat, il crée différentes parties du choco-robot et les rejoint. Il a fait son corps, son visage et une paire de bras tenant un bol et un fouet dans chaque bras entièrement en chocolat. Il procède ensuite à la peinture du robot dans des couleurs comestibles d’argent, de blanc et d’autres qualités pour lui donner une touche finale.

Guichon a sous-titré son message vidéo, intitulé sa nouvelle création en tant que « Chocolate Robot Chef! » et a également ajouté «Meet my new helper». Sa version chocolatée du robot a récolté près de 2,82 lakh likes sur la plate-forme de partage photo-vidéo depuis partagée en ligne.

Ce n’est pas le seul message du chef Guichon, car le chef pâtissier non-conformiste a déjà partagé des créations similaires à base de chocolat, qui incluent entre autres des télescopes, des motos et des instruments de musique.

Récemment, il a créé une sculpture inspirée des Vikings, avec une hache, des flèches et des boucliers. Des photos et des vidéos de la sculpture Viking peuvent être vues ici:

Dans une autre création étonnante, il a construit une moto, qui avait des détails exquis.