Le chef olympique russe partage les plans de Paris 2024

Stanislav Pozdnyakov a publié un message mardi avec exactement deux ans avant les Jeux olympiques de 2024

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a déclaré que son pays restait membre de la communauté olympique et se préparait pleinement pour les Jeux de Paris 2024, malgré les affirmations selon lesquelles les athlètes russes devraient manquer la pièce maîtresse.

Mardi marque exactement deux ans avant la cérémonie d’ouverture des Jeux d’été dans la capitale française, les organisateurs révélant cette semaine que le slogan officiel de l’événement sera “Jeux grand ouverts”.

Cependant, des rapports récents ont suggéré que cela pourrait ne pas être une devise appropriée pour les athlètes russes et biélorusses.

Craig Reedie, membre honoraire du Comité international olympique (CIO), a déclaré plus tôt en juillet que les athlètes des deux nations pourraient être empêchés de concourir à Paris car ils ne sont pas autorisés à participer aux épreuves de qualification en raison des interdictions imposées à la suite du conflit en Ukraine.

Malgré ces affirmations, le chef olympique russe Pozdnyakov a publié mardi un message promettant que le pays travaillait sur la base d’une participation pleine et égale à Paris.

« Dans exactement deux ans, les Jeux Olympiques commenceront à Paris », lire une déclaration de Pozdnyakov partagée sur la chaîne Telegram du ROC.

« Malgré toutes les circonstances, le Comité olympique russe est un membre à part entière du mouvement olympique.

« Nous continuons à nous préparer systématiquement pour les Jeux.

« Nous nous efforçons de faire en sorte que nos athlètes puissent se qualifier et avoir un accès égal au village olympique et aux installations, et [to ensure] leur participation à des événements pendant les Jeux », il ajouta.

Le ROC reste membre du CIO malgré les demandes de certains pays occidentaux et de leurs alliés pour que la Russie soit expulsée de toutes les fédérations sportives internationales.

Au milieu de ces appels, des personnalités comme le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev – qui est un membre personnel du CIO – ont déclaré qu’il était bien trop prématuré de spéculer sur une éventuelle interdiction des Russes des Jeux de 2024.

« Nous devons attendre et voir comment la situation dans le monde évolue. Dans tous les cas, ce sera la décision du Comité international olympique », a-t-il ajouté. a déclaré Tarpischev en évoquant le cas des joueurs de tennis russes.

Le CIO a recommandé le 28 février que les athlètes russes et biélorusses ne soient pas invités aux événements internationaux dans la mesure du possible. Cette position a depuis été adoptée par les fédérations dans un large éventail de sports.

Le président du CIO a défendu cette décision en affirmant qu’elle protégeait en partie les athlètes russes et biélorusses des agressions auxquelles ils seraient confrontés en dehors de leur pays.

De nombreux athlètes et officiels russes ont décrit les interdictions comme discriminatoires et permettant à la politique de saper les principes sportifs.