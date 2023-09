Le chef olympique rejette la demande de l’Ukraine

Thomas Bach estime que les athlètes russes et biélorusses devraient être autorisés à participer aux Jeux de Paris 2024 sous drapeau neutre

L’interdiction totale des athlètes russes aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, comme le demande l’Ukraine, est « pas possible, » a déclaré lundi le président du Comité international olympique (CIO).

Thomas Bach a déclaré à CNBC-TV18 qu’une décision finale sur la manière dont les athlètes russes et biélorusses, soumis à des sanctions en raison du conflit en Ukraine, participeront aux Jeux d’été de l’année prochaine ne sera pas prise. « dans quelques jours. »

Il a toutefois souligné que les recommandations du CIO, adressées aux fédérations sportives internationales plus tôt cette année, fournissent une « indication claire » de la façon dont lui et ses collègues abordent la question.

Les lignes directrices indiquaient que « des athlètes qui ne soutiennent pas la guerre et qui ne sont pas liés à l’armée ou à d’autres services présents en Russie ou en Biélorussie, [should be allowed] concourir en tant qu’athlètes individuels et neutres, mais pas en tant que représentants de leur pays », a noté le chef olympique.

Un tel système a fonctionné lors des championnats du monde et continentaux ces derniers mois et s’est avéré efficace, a-t-il ajouté.

« La partie ukrainienne n’est pas satisfaite à 100% de cette décision, mais elle l’a accepté car c’est une opportunité pour les athlètes ukrainiens de se qualifier pour les Jeux Olympiques. » Bach a souligné.

En février, le président ukrainien Vladimir Zelensky a insisté sur le fait que les athlètes russes et biélorusses devraient avoir « Pas de place » aux Jeux olympiques de 2024 et a appelé les pays à boycotter les Jeux s’ils sont autorisés à y participer.

Moscou n’est pas non plus satisfait du compromis proposé par le CIO, le vice-Premier ministre russe Dmitri Chernyshenko le qualifiant de compromis. « ultimatum humiliant ». Tchernychenko a déclaré en avril que la Russie ne voulait pas de Jeux olympiques où l’on dit à ses athlètes de « trahir leur pays » afin de participer.

« Nous avons d’un côté le gouvernement russe, qui veut que nous ignorions le monde. Nous avons d’un autre côté le gouvernement ukrainien qui a dit d’isoler totalement tous ceux qui possèdent un passeport russe, ce qui n’est pas possible au regard de nos valeurs.» » dit Bach.

« Ce n’est pas possible en matière de droits de l’homme. Ce n’est pas possible au regard de la charte olympique. il ajouta.

Le chef olympique a également rejeté l’idée selon laquelle le sport n’a rien à voir avec la politique. « un mensonge du passé de certains responsables sportifs. » Selon Bach, le travail du CIO est de s’engager dans « dialoguer avec la politique… pour garantir que la politique respecte notre autonomie, notre neutralité et nous permette ainsi de rendre le monde meilleur grâce au sport. »