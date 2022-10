Le chef olympique parle de la participation trans et des interdictions russes

Thomas Bach a déclaré que les gens devraient pouvoir accéder au sport “sans discrimination”

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a fait part de ses réflexions sur la participation trans dans le sport lors d’une interview où il a également été interrogé sur les interdictions radicales actuellement imposées à la Russie sur la scène internationale.

S’adressant au quotidien espagnol Marca, Bach a été invité à expliquer sa position sur les athlètes transgenres pratiquant un sport, qui a été décrite comme une “gros problème actuel”.

« Nos principes sont que tout le monde doit avoir accès au sport sans discrimination. Quand on parle de concurrence, la mission de ceux qui en sont responsables est de la rendre équitable », dit Bach.

“Nos recommandations à toutes les fédérations internationales sont qu’elles suivent deux processus : qu’elles parlent à toutes les personnes impliquées avec les femmes, les transsexuels, les experts des droits de l’homme, les scientifiques, les médecins et, sur la base de la science, décident où le fair-play se termine et où il commence.”

Le CIO a publié de nouveaux cadres en novembre et a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucune présomption que les femmes trans ont des avantages par rapport à leurs rivales, tout en suggérant qu’elles ne sont pas tenues de supprimer les niveaux de testostérone.

Le CIO a cependant laissé la décision finale sur la participation trans aux fédérations sportives individuelles, menant l’instance dirigeante mondiale de la natation FINA à interdire les femmes trans des événements féminins et son homologue cycliste UCI à décider que le niveau autorisé sera de 2,5 nanomoles par litre pour un 24 -période de mois.

Marca a mentionné à Bach que le CIO est confronté à un grand défi pour décider s’il autorise ou non les athlètes russes à concourir à nouveau contre les Ukrainiens, après avoir recommandé l’interdiction des athlètes et des équipes russes des compétitions mondiales lorsque Moscou a commencé son opération militaire fin février.

Bach a déclaré que les rumeurs de retour de la Russie dans le giron international étaient “spéculation à ce stade.”

“Nous sommes très clairs sur le fait que ce n’est pas le moment d’autoriser ces recommandations, mais notre mission est aussi de penser à long terme. Et notre mission est d’unir tous les athlètes du monde dans une compétition pacifique, même si leurs pays sont en guerre. Ou dans d’autres situations », dit Bach.

« Nous avons des Israéliens et des Palestiniens qui s’affrontent, des Arméniens et des Azerbaïdjanais, des athlètes du Yémen et d’Arabie saoudite. De Libye et de France…

“Si vous avez une compétition uniquement entre des pays partageant les mêmes idées, cela pourrait être un grand événement sportif, mais ce n’est pas un symbole de paix. Cependant, ce n’est pas le moment, comme je l’ai dit, de prendre de telles décisions.

L’organisation de Bach a recommandé une interdiction russe et biélorusse en février.

© Wojciech Grabowski / SOPA Images / LightRocket via Getty Images



Interrogé sur ce qui peut arriver avec des sports dont les fédérations sont dirigées par des Russes ou des Biélorusses comme la boxe, Bach a répondu que la boxe « n’a rien à voir avec la nationalité ».

« Il faut séparer [them]. Ce qui peut arriver avec l’IBA (International Boxing Association) ne doit pas être lié à la nationalité du responsable de cette fédération [Umar Kremlev].

“Les problèmes venaient déjà d’avant”, Bach a déclaré, en référence à la boxe supervisée par le CIO aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et non incluse dans le programme de Los Angeles 2028 alors qu’elle attend que Kremlev et l’IBA procèdent à des réformes.

“Il s’agit d’une autre série de choses telles que la corruption, les exigences de bonne gouvernance, [and] problèmes financiers dus au peu d’autonomie qu’elle peut avoir en fonction d’un seul sponsor (Gazprom) de la Fédération de Russie », Bach a ajouté.

Marca a évoqué le cas de la prodige du patinage artistique russe Kamila Valieva, alors âgée de 15 ans, dont le test positif du 25 décembre pour une substance interdite utilisée pour traiter l’angine de poitrine est apparu aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, après avoir aidé le Comité olympique russe ( ROC) remportent l’épreuve par équipe.

Le journal a demandé à Bach s’il comprenait la position de l’Agence antidopage russe (RUSADA), qui a annoncé la semaine dernière qu’elle garderait confidentiels les détails de son enquête sur l’échec du test tout en citant le statut de Valieva en tant que personne protégée en raison de son âge. .

“Nous avons déjà clairement montré notre position à Pékin en faisant appel au TAS (Tribunal arbitral du sport) avec l’Agence mondiale antidopage (AMA) après que la décision RUSADA a été connue”, dit Bach.

« Nous avons perdu, et maintenant la procédure suit les règles de confidentialité de l’AMA. Bien que la position de RUSADA soit de garder le silence jusqu’à ce qu’il y ait un verdict final, l’AMA et le CIO peuvent faire appel du résultat.

« Ce serait le côté légal. Mais en termes de transparence, nous nous joignons à l’AMA pour demander à RUSADA de rendre les données publiques pour donner à chacun plus de crédibilité dans cette procédure. conclut Bach.