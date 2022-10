Le chef olympique iranien affirme qu’aucune sanction ne sera infligée à l’alpiniste Elnaz Rekabi

Le président du comité national olympique iranien a affirmé jeudi que l’alpiniste de compétition Elnaz Rekabi ne sera ni punie ni suspendue après avoir concouru en Corée du Sud ce week-end sans porter le foulard obligatoire de son pays.

Les partisans de Rekabi, cependant, restent inquiets pour l’alpiniste de 33 ans, car d’autres athlètes ont été pris pour cible par le gouvernement pour avoir soutenu les manifestations d’une semaine qui secouent l’Iran. Les militants affirment que les forces de sécurité ont déjà tué plus de 200 personnes et en ont arrêté des milliers dans le cadre d’une répression continue contre la dissidence.

S’adressant à l’Associated Press à Séoul, la capitale sud-coréenne, Mahmoud Khosravi Vafa a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de prendre des mesures disciplinaires contre Rekabi, car ne pas porter de foulard ou de hijab était un acte « non intentionnel » de sa part.

Un compte Instagram associé à Rekabi a également qualifié la décision de “non intentionnelle”, et elle a fait de même après avoir atteint Téhéran tôt mercredi. Elle a accusé d’avoir été pressée de concourir, même si une vidéo de son ascension dimanche l’a montrée détendue et saluant la foule.

“C’est un petit problème. Je suis surpris qu’on en parle autant”, a déclaré Khosravi Vafa, malgré les protestations contre le hijab obligatoire qui ont atteint jusqu’à présent plus de 100 villes en Iran. “À notre avis, ce n’était pas un gros problème.”

REGARDER | Rekabi rentre chez lui :

Un alpiniste iranien s’excuse à son retour chez lui L’alpiniste de compétition iranienne Elnaz Rekabi est arrivée à Téhéran sous les acclamations de la foule, disant qu’elle était désolée de l’inquiétude qu’elle a créée après avoir dit avoir oublié de porter son hijab en compétition.

Khosravi Vafa a déclaré avoir discuté mercredi de Rekabi avec le président du Comité international olympique, Thomas Bach, en marge de l’Assemblée générale de l’Association des comités nationaux olympiques à Séoul. Khosravi Vafa a déclaré avoir également parlé à Rekabi.

“Je lui ai parlé et je lui ai dit que tu es définitivement très douée dans le sport et que tu devrais continuer dans cette voie pour peut-être te qualifier pour les Jeux olympiques de Paris et tu seras entièrement soutenue par le comité olympique iranien”, a-t-il ajouté dans des remarques faites en Farsi.

Le Comité international olympique a décrit mercredi Rekabi comme étant “rentrée en Iran en toute sécurité et avec sa famille”.

Khosravi Vafa, cependant, a décrit Rekabi comme étant “une invitée à l’hôtel du comité olympique iranien pendant une journée, avec sa famille”. Il n’était pas clair si Rekabi avait le choix pendant le séjour. Une image ultérieure publiée par les médias d’État iraniens l’a montrée lors d’une réunion quelques heures après son retour à Téhéran avec la même casquette de baseball noire et le même sweat à capuche qu’elle portait après ses vols.

Khosravi Vafa a déclaré que Rekabi retournerait dans sa ville natale jeudi.

‘Elnaz la championne’

La décision de Rekabi de ne pas porter le hijab a été reprise par des manifestants qui manifestent depuis des semaines en République islamique. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’aéroport international Imam Khomeiny pour son arrivée et ont applaudi une femme qu’ils appelaient “Elnaz la championne” et qu’ils considéraient comme une source d’inspiration pour leurs protestations continues.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait discuté de la question avec les délégués iraniens, Robin Mitchell, un responsable sportif fidjien qui a été élu nouveau président de l’Association des comités nationaux olympiques lors de l’assemblée jeudi, a déclaré qu’ils n’avaient pas parlé et indiqué qu’il n’était pas au courant de la Les Iraniens étaient aux réunions.

Khosravi Vafa n’a pas spécifiquement abordé les soupçons selon lesquels les autorités iraniennes auraient confisqué le passeport de Rekabi après l’événement à Séoul et l’auraient forcée à partir plus tôt.

L’Iran a été balayé par des manifestations à l’échelle nationale depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée par la police des mœurs du pays pour ses vêtements.

Les manifestations, qui ont incité les femmes à retirer leur hijab en public, ont attiré dans les rues des enfants d’âge scolaire, des travailleurs du pétrole et d’autres personnes et représentent le défi le plus sérieux à la théocratie iranienne depuis les manifestations de masse entourant son élection présidentielle contestée de 2009.