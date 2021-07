Le chef néerlandais prépare le hamburger «le plus cher» du monde d’une valeur de Rs 4 Lakh

Le secteur de la restauration dans le monde a connu des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19, mais cela n’a pas empêché un restaurateur néerlandais de créer le hamburger le plus coûteux. Robbert Jan de Veen du restaurant De Daltons a développé un hamburger coûteux qui coûte 5 000 € (Rs 4,41,305) pour une seule pièce. Le chef hollandais a surnommé le hamburger « The Golden Boy ». Parce que le hamburger est composé de feuilles d’or, de safran, de bœuf Wagyu, de caviar et bien d’autres pour réserver une place sur la liste culinaire des aliments les plus chers du monde.

Robbert Jan a également partagé l’image du plat sur sa page Instagram.

« Battre un record du monde a été un rêve d’enfance pour moi et c’est incroyable. » Geo News a cité Veen.

Un restaurant de l’Oregon, aux États-Unis, avait déjà créé en 2011 le hamburger le plus cher du monde à l’époque, au prix de 5 000 $ (4 200 €) et pesant 352,44 kg.

Le hamburger « Golden Boy » a été préparé avec une gamme de divers ingrédients coûteux tels que le caviar Beluga, le crabe royal, la Paleta Iberico espagnole, la truffe blanche et le fromage cheddar anglais. Il est également accompagné d’une sauce barbecue à base de l’un des grains de café les plus chers au monde, le Kopi Luwak. De plus, le petit pain est fait avec de la pâte de champagne Dom Pérignon et est surmonté de feuilles d’or.

Outre le prix à payer pour être le hamburger le plus cher, il y a une bonne cause derrière cela. Le hamburger cher a été vendu pour 5 000 € (5 964 $) le 28 juin au conglomérat d’affaires basé aux Pays-Bas Remia International et a été mangé par Rober Willemse, président de la Royal Dutch Food and Beverage Association et le produit de celui-ci a été reversé à une ONG aidant à la nourriture. banques aux Pays-Bas.

« Le don de 5 000 € aidera l’association à acheter près de 1 000 colis alimentaires pour les personnes dans le besoin », a déclaré Veen.

Parmi les ingrédients notables utilisés dans le hamburger, le caviar Beluga est le type de caviar le plus cher et son prix actuel sur le marché varie entre 7 000 $ et 10 000 $ pour 1 kg. De même, le bœuf Wagyu vient du Japon et est le bœuf le plus prisé au monde. Le wagyu de haute qualité peut coûter jusqu’à 200 $ la livre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici