Le chef Navajo appelle à la démission du vice-président tribal dans un contexte de bouleversements politiques

Le président de la plus grande tribu amérindienne des États-Unis a annoncé mardi qu’il avait retiré les responsabilités de sa vice-présidente, affirmant qu’elle ne représentait plus son administration et qu’elle devrait envisager de démissionner de la plus haute fonction au sein de la nation Navajo qui serait jamais occupée par une femme.

Président de la nation Navajo Buu Nygren a fait cette annonce lors d’une conférence de presse diffusée sur les réseaux sociaux. La tribu est embourbée par des bouleversements politiques depuis avril, lorsque la vice-présidente Navajo, Richelle Montoya, a fait état d’allégations d’intimidation et de harcèlement sexuel au sein de l’administration.

Une enquête indépendante sur les affirmations de Montoya a été ouverte tandis que d’autres opposants à Nygren ont commencé à recueillir des signatures auprès des électeurs de toute la réserve – qui s’étend sur une partie de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et de l’Utah – dans le cadre d’un effort visant à rappeler le président.

Nygren a visé l’effort de rappel et a exposé les raisons pour lesquelles il a mis fin à l’autorité de Montoya lors de la conférence de presse. Il a accusé ses détracteurs de ne pas se concentrer sur les problèmes qui touchent les familles Navajo, tels que les besoins en matière de logement et d’emploi ainsi que l’accès à l’eau potable, à l’électricité et à d’autres services de base.

« Nous ne serons pas gênés ou retardés par des chasseurs de pouvoir égoïstes qui ne veulent pas être tenus responsables de leurs actes et se soucient davantage de leur propre promotion que du bien-être du peuple Navajo », a déclaré Nygren.

Montoya préparait une réponse à l’annonce du président mardi après-midi.

Un fervent partisan de Nygren lors de sa campagne en 2022Montoya s’est lancée sur les réseaux sociaux en avril après avoir signalé avoir été intimidée et harcelée sexuellement lors d’une réunion en août 2023 dans le bureau du président.

Le procureur général de la nation Navajo, Ethel Branch, a confirmé la semaine dernière que l’enquête sur les allégations de Montoya était en cours. Branch a reconnu sa frustration devant le fait que le processus n’était pas encore terminé, mais a souligné que de nombreuses entrevues étaient nécessaires ainsi que l’examen de ce qu’elle a décrit comme une documentation importante.

Montoya est entrée dans l’histoire en 2023 lorsqu’elle a pris ses fonctions aux côtés de Nygren. À l’époque, elle rendait hommage aux femmes du Conseil de la nation Navajo et de la société matriarcale tout en encourageant les membres de la tribu à parler la langue Navajo et à toujours penser aux sept générations à venir.

« Pendant les quatre prochaines années, je vous donnerai le meilleur de moi-même », a-t-elle déclaré à la foule alors que les deux hommes prêtaient serment lors d’un rassemblement à Fort Defiance, en Arizona.

Nygren a accusé Montoya de ne pas avoir progressé sur les priorités qu’il lui avait fixées, affirmant qu’elle avait refusé les demandes de soumission d’horaires et de rapports quotidiens et avait plutôt fait des demandes de voyage qui ne correspondaient pas aux priorités de l’administration.

« Tout le monde dans mon administration est tenu responsable, y compris moi-même. Le vice-président ne fait pas exception », a-t-il déclaré.

Nygren a déclaré que la décision de Montoya en septembre de signer la pétition de rappel le visant était « son annonce au peuple Navajo de sa rupture formelle avec cette administration ».

Parmi les organisateurs de l’effort de rappel figure Debbie Nez-Manuel, qui a été licenciée plus tôt cette année de son poste de directrice du département des ressources humaines de la tribu. Nez-Manuel a contesté les accusations de Nygren selon lesquelles elle aurait intimidé des employés et a déclaré mardi à l’Associated Press qu’elle respectait la loi et que les plaintes des employés faisaient suite à des actions du personnel.

Nez-Manuel, organisateur bien connu du Parti démocrate, a déclaré que Nygren n’avait pas répondu aux attentes des électeurs et a suggéré qu’il n’avait pas donné au vice-président les outils nécessaires pour réussir. Elle a déclaré que beaucoup de ceux qui ont signé la pétition de rappel ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les aînés Navajos ne font pas confiance à la jeune génération pour servir de dirigeants.

« Il doit démissionner, et cela équilibrera ce qui se passe », a déclaré Nez-Manuel.

Nygren a déclaré que son administration avait réussi à répondre aux besoins des Navajos, soulignant le raccordement d’un plus grand nombre de foyers aux services d’eau et d’électricité et la récente négociation de Règlements historiques sur les droits d’eau.