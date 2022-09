Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations visite des cimetières et des monuments commémoratifs de la Nation crie de James Smith

Marie Sanderson ajuste les fleurs jaunes sur un arrangement, en forme de bus scolaire. Il y en a deux dans le fossé où Earl Burns est décédé – tous deux ici pour rendre hommage à son rôle de chauffeur d’autobus scolaire local.

“Je suis juste reconnaissante qu’il ait investi autant dans la réserve que les gens soient venus et lui aient rendu hommage”, a déclaré Sanderson, l’une des sœurs de Burns.

“Il a fait beaucoup pour la communauté – du bénévolat et des choses comme ça.”

Marie Sanderson montre les fleurs en forme d’autobus scolaires à un mémorial en bordure de route pour son frère, Earl Burns. Burns a été poignardé à mort le 4 septembre et des membres de sa famille disent qu’il est mort à cet endroit de la nation crie de James Smith. (Sam Samson/CBC)

Sanderson et son mari ont commencé ce mémorial pour Burns. En plus des fleurs des autobus scolaires, il y a plusieurs bouquets, offrandes de tabac et couronnes entourant une grande croix blanche qui a été cimentée en place.

Burns était l’une des 10 personnes poignardées à mort lors de l’un des pires massacres au Canada, qui a commencé dans la nation crie de James Smith le 4 septembre.

Les deux accusés, les frères Myles et Damien Sanderson, sont également décédés.

Après que Burns ait été poignardé, sa famille dit qu’il a essayé de chasser les frères en utilisant le bus scolaire dans lequel il conduisait des élèves. Sa famille dit qu’il est mort en conduisant et que le bus s’est écrasé ici – dans le fossé.

Maintenant, des fleurs, des cartes, du tabac et des couronnes se trouvaient entre les traces de pneus – se concentrant sur de bons souvenirs.

“C’était vraiment bien que des gens soient venus nous soutenir”, a déclaré Marie à propos des couronnes colorées que d’autres familles, anciens combattants et amis ont déposées.

“C’est la raison d’être de notre communauté. Nous aimons tous nous soutenir les uns les autres.”

Visites du chef de l’Assemblée des Premières Nations

Sanderson a montré ce site au chef de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, dimanche après-midi. Le chef national était en James Smith pour lui témoigner respect et solidarité.

La chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, se tient devant le bureau de bande et le centre de santé de la nation crie de James Smith, en Saskatchewan. (Sam Samson/CBC)

“Il y a beaucoup de gens – y compris des dirigeants comme moi – qui pensent à eux, prient pour eux, veulent qu’ils guérissent de cette chose catastrophique qui s’est produite dans la communauté.”

Archibald a été emmené dans deux cimetières de James Smith, à la fois des voyages privés et des événements calmes. Les conseillers de la bande lui ont également montré où se déroulaient les veillées funèbres et où brûlait un feu sacré afin qu’elle puisse offrir du tabac.

Archibald a déclaré qu’elle avait également rencontré un jeune survivant blessé cette nuit-là.

“L’ambiance, c’est encore très sombre”, a déclaré Archibald au bureau de la bande.

“Tant de personnes ont été tuées et blessées dans cette communauté, et cela pourrait prendre des décennies pour en guérir.”

Aucun des trois chefs qui composent le leadership de la Nation crie de James Smith n’était présent lors de la visite de dimanche, mais Archibald les rencontrera à Prince Albert, en Saskatchewan, lundi. Elle a dit qu’ils discuteront de ce dont la communauté a besoin ensuite et de la manière dont elle peut aider.

Pour l’instant, elle a dit qu’elle croyait que les gouvernements provinciaux et fédéral devaient fournir un soutien aux toxicomanes en soins de longue durée.

“L’une des choses que j’ai entendues tout au long de la journée était le niveau de dépendance et la consommation de drogues – des drogues dures comme le crystal meth qui infiltrent cette communauté”, a-t-elle déclaré.

“Ils ont besoin de ces soutiens en santé mentale”

L’autre type d’aide dont James Smith a besoin, a déclaré Archibald, est le soutien continu des Canadiens qui se sont réunis au début de septembre.

“Je pense qu’il est impératif que nous revenions à l’histoire et que nous voyions comment la communauté s’en sort afin que les personnes qui ont exprimé ce grand amour et cette attention de partout au Canada puissent découvrir ce qui se passe et continuer à offrir leur soutien”, a déclaré Archibald.

“C’est ce dont cette communauté aura besoin dans les années à venir.”