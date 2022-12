Le chef national assiégé, “activiste” dans l’âme, jure de continuer à se battre

Les observateurs politiques qualifient parfois le travail de chef national d’ingrat, mais si c’est ce que ressent RoseAnne Archibald après une année et demie tumultueuse au sommet de l’Assemblée des Premières Nations, elle n’est pas prête à l’admettre.

Elle a survécu à une motion de censure, a convaincu les chefs de revoir les finances de l’APN et fait maintenant face à une enquête en cours sur l’inconduite au travail. Malgré cela, la chef crie de l’Ontario se dit optimiste quant à la seconde moitié de son mandat historique en tant que première femme chef national de l’APN alors que l’année civile tire à sa fin.

“Je garde toujours les gens dans mon cœur et dans mon esprit”, a-t-elle déclaré cette semaine dans une large entrevue depuis Vancouver.

“En fin de compte, je pense que ce qui est dans le cœur et l’esprit de tout le monde, c’est notre peuple : les gens dans les communautés, les citoyens que nous essayons d’élever.”

Archibald dit qu’elle veut passer 2023 à se battre pour ces personnes, en commençant par les familles des femmes autochtones disparues et assassinées après que les autorités de Winnipeg ont accusé un tueur en série présumé de meurtre dans la mort de quatre femmes autochtones au début du mois.

Elle dit que la priorité numéro deux est d’obtenir une indemnisation pour les survivants du système canadien de protection de l’enfance chroniquement sous-financé dans les réserves.

Après cela, elle s’engage à s’opposer à un projet de loi fédéral controversé sur le contrôle des armes à feu et à soutenir les Premières Nations de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick alors qu’elles se préparent à des affrontements politiques avec leurs gouvernements provinciaux.

Quelque part entre les deux, Archibald doit décider quand – et si – elle s’assoira avec des enquêteurs tiers pour enquêter sur cinq séries d’allégations d’inconduite que le personnel et d’anciens membres du personnel de l’APN ont déposées contre elle.

Résistance à l’enquête

Les chefs réunis à Ottawa pour l’assemblée d’hiver de l’APN la semaine dernière ont appris qu’Archibald ne s’était pas rendue disponible pour une entrevue avec les enquêteurs malgré leurs demandes répétées de s’asseoir avec elle entre août et maintenant.

Les délégués ont vu une vidéo dans laquelle Raquel Chisholm, associée du cabinet d’avocats Emond Harnden, a déclaré qu’Archibald avait exprimé des inquiétudes quant à l’équité du processus.

Archibald dit que son équipe juridique a demandé mais n’a pas réussi à obtenir une copie de la vidéo à l’avance, et qu’elle l’a donc regardée pour la première fois avec tous les autres délégués à l’assemblée. Elle n’expliquera pas ses préoccupations en détail.

“Y aura-t-il une réponse? Oui. C’est à mon conseiller juridique de m’aider à traverser”, a déclaré Archibald.

“Je ne peux évidemment pas commenter les détails.”

Les partisans d’Archibald, comme la chef Pikwakanagan Wendy Jocko, disent qu’Archibald a été occupé à visiter des communautés et que le frère d’Archibald est décédé pendant la période où les enquêteurs ont cherché à l’interroger.

“Nous devons tenir compte de ces facteurs, en particulier lorsque des réunions sont demandées”, a déclaré Jocko dans une interview la semaine dernière.

“Il doit y avoir un peu de compassion envers une personne lorsqu’elle est en état de deuil.”

La chef nationale RoseAnne Archibald et les chefs régionaux siègent ensemble à l’assemblée générale annuelle de l’APN en juillet 2022 à Vancouver après que les chefs régionaux ont tenté de suspendre Archibald de son poste. (Ben Nelms/CBC)

Mais les détracteurs d’Archibald, comme le chef de Gull Bay, Wilfred King, qui la poursuit, ainsi que l’APN, pour diffamation, suggèrent qu’elle fait preuve d’un double standard : exiger des comptes sur les finances de l’APN tout en l’esquivant elle-même.

“Nous avons entendu nos avocats parler du fait que le chef national ne participait pas à l’enquête des RH, même si elle avait accepté cela lors de l’assemblée de l’APN à Vancouver”, a déclaré King aux chefs lors de l’assemblée.

« Où est la responsabilité et la transparence ? »

Archibald écarte les critiques.

“Je ne sais pas ce que signifiaient ces commentaires et les présidents non plus, c’est pourquoi ils ont continué à parler des résolutions à portée de main.”

“Un militant dans mon cœur”

Cette résolution visait à rendre les politiques contractuelles de l’APN plus transparentes, ce que les chefs ont adopté.

“Quels sont ces contrats qui sortent de l’APN? Qui les obtient et pourquoi? Ce sont des questions auxquelles les chefs veulent des réponses”, a déclaré Archibald.

C’est l’une des rares résolutions adoptées la semaine dernière qui, selon Archibald, démontrent que le travail se fait malgré les circonstances difficiles.

Mais des dizaines de résolutions ont été laissées sur le sol, suscitant la frustration des délégués qui voulaient voir plus accompli. Archibald dit que les luttes pour faire avancer les résolutions, comme les tensions entre les chefs régionaux et nationaux, sont intégrées dans sa structure et sa gouvernance.

“C’est un problème permanent à l’APN. Mon équipe et moi cherchons maintenant des moyens de corriger cela. C’est juste accumulé au fil des années et des années où les résolutions sont souvent laissées sur le sol”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, l’APN est depuis longtemps confrontée à des questions de la part des membres de la base des Premières Nations quant à son indépendance, son efficacité et sa pertinence.

L’APN dit qu’elle fait pression au nom de près d’un million de membres des Premières Nations répartis dans 634 communautés, mais seuls les chefs votent pour le chef national, et seuls les chefs définissent le mandat de ce chef.

Archibald est entré en politique au printemps 1989 en tant que militant intransigeant de 22 ans en grève de la faim contre le plan du gouvernement Mulroney de plafonner les dépenses consacrées à l’éducation postsecondaire des Premières Nations.

Elle veut être considérée comme fidèle à ces racines.

“J’ai toujours l’impression d’être une militante dans mon cœur”, a déclaré Archibald, ajoutant qu’elle se sentait plus à l’aise de visiter les communautés et de les aider à résoudre des problèmes urgents.

“Je veux être sur le terrain quand on a besoin de moi sur le terrain. J’espère avoir plus d’occasions de le faire dans la seconde moitié de mon mandat.”