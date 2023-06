Un dirigeant musulman en Inde a fustigé les projets de certains représentants démocrates de boycotter le discours du Premier ministre Narendra Modi au Congrès jeudi.

La représentante Ilhan Omar, D-Minn., a annoncé mardi sur Twitter qu’elle n’assisterait pas au discours de Modi au Congrès jeudi, accusant le gouvernement de Modi de réprimer les minorités religieuses, d’encourager les groupes nationalistes hindous violents et de cibler les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme « en toute impunité ». «

Atif Rasheed, président de Pasmanda Muslim Mahaz (Front musulman marginalisé), a répondu aux affirmations en disant qu’Omar « crachait du poison » avec ses affirmations.

« J’appartiens à la minorité religieuse de l’Inde mais je vis librement avec ma liberté religieuse et mon identité religieuse dans l’Inde du Premier ministre Narendra Modi », a écrit Rasheed dans un tweet.

« J’ai une part égale dans toutes les ressources ici, j’ai la liberté de parler ce que je veux en Inde », a-t-il poursuivi. « J’ai aussi la liberté d’écrire ce que je veux en Inde. Je suis désolé de dire que vous montrez une mauvaise image de Mon Inde dans le cadre de votre programme de haine. »

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a également ridiculisé les représentants de la manifestation, déclarant à Fox News Digital dans un communiqué que « AOC et le Squad boycottent le dirigeant démocratiquement élu de l’Inde alors qu’ils se rangent du côté des terroristes palestiniens et des dictateurs socialistes sont exactement sur la marque. Quel embarras. »

Dans une déclaration à Fox News Digital, Omar a répondu aux affirmations de Rasheed en disant que « ce qui se passe en Inde va directement à l’encontre de nos valeurs démocratiques ». Elle a accusé le gouvernement de Modi d’avoir institué une loi anti-musulmane sur la citoyenneté et « une purge des citoyens musulmans dans l’État indien d’Assam », ainsi que la révocation de l’autonomie de la région majoritairement musulmane du Cachemire et la détention illégale de dissidents.

« Les dissidents, les journalistes et leurs familles sont la cible de violences et de persécutions politiques », a écrit Omar. « Même les défenseurs en dehors de l’Inde craignent que les membres de leur famille ne soient ciblés s’ils s’expriment. »

« On nous dit que nous devons maintenant fermer les yeux sur cette répression en raison de préoccupations de politique étrangère – même si les droits de l’homme sont censés être au centre de notre politique étrangère », a-t-elle poursuivi. « Mais le Premier ministre Modi n’est même pas un allié géopolitique fiable. »

« Modi a maintenu des liens économiques étroits avec [Russian President] Vladimir Poutine même après son invasion illégale de l’Ukraine, et continue de dépendre de la Russie pour le pétrole et les armes », a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle tiendrait à la place un briefing sur les relations bilatérales, y compris un panel d’experts des droits de l’homme.

Les représentants Rashida Tlaib, D-Mich., Et Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., ont également annoncé leur intention de boycotter le discours de Modi, affirmant que les États-Unis ne devraient pas étendre « les invitations et les honneurs les plus prestigieux » que le Congrès peut étendre « pour les personnes ayant des dossiers profondément troublants en matière de droits de la personne. » La représentante Cori Bush, D-Mo., a déclaré qu’elle sauterait le discours de Modi « en solidarité avec les communautés qui ont été lésées par Modi et ses politiques ».

Ni Tlaib ni Ocasio-Cortez n’ont répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.

Le représentant Jamaal Bowman, DN.Y., a qualifié la comparution de Modi devant le Congrès d' »inacceptable ».

« Nous avons vu comment le Premier ministre Modi a incité au nationalisme dangereux et à la violence en Inde, a promu l’islamophobie, et plus encore. Inviter quelqu’un comme lui à parler au Congrès est inacceptable, et je n’assisterai pas à son discours », a déclaré Bowman.

Siddhartha Dubey, professeur adjoint à la Medill School of Journalism de la Northwestern University, a déclaré à Fox News Digital que les États-Unis avaient réservé à Modi un accueil « très chaleureux » et que les membres du Congrès étaient justifiés dans leurs boycotts.

« Depuis les trois dernières administrations d’Obama, les droits de l’homme et les libertés civiles, la question des droits de l’homme et des libertés civiles en Inde a été balayée sous le tapis parce que l’Inde est plus un allié stratégique, un partenaire économique », a expliqué Dubey.

« Depuis que la belligérance de la Chine a augmenté non seulement en Asie mais dans le monde entier et sur le sol américain, [including] l’incident récent ou pas si récent du ballon espion, l’Amérique a besoin de l’Inde », a-t-il poursuivi. « De plus, elle devient un partenaire commercial massif, donc les droits de l’homme sont passés au second plan. »

« Ces représentantss se lever et dire qu’ils n’assisteront pas au discours du Premier ministre Modi à Washington plus tard dans la journée est – je veux dire, c’est leur propre choix », a-t-il déclaré. « Je soutiens leur choix. C’est un tout petit peu de résistance et une étreinte globale très, très, très chaleureuse que Washington a donnée à M. Modi. »

Mode dit au Wall Street Journal que « l’Inde mérite un profil et un rôle beaucoup plus élevés, plus profonds et plus larges », ajoutant qu’il ne considérait pas le rôle de l’Inde comme « supplantant un pays » mais que le pays « gagne simplement sa position légitime dans le monde ».

L’Inde fait partie d’organisations clés, mais concurrentes : le QUAD, composé des partenaires américains et indo-pacifiques que sont l’Inde, le Japon et l’Australie, qui est un dialogue entre ces nations sur les questions de sécurité ; et deux groupes dirigés par la Chine et la Russie appelés BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai.

Elizabeth Elkind de Fox News Digitals a contribué à ce rapport.