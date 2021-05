Le chef mondial de l’athlétisme, Sebastian Coe, déclare que les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont respecté les protocoles Covid-19

Le chef de World Athletics, Sebastian Coe, a donné mercredi aux organisateurs olympiques de Tokyo des notes élevées pour un événement test de marathon qu’ils ont organisé à Sapporo, affirmant qu’ils étaient en mesure de livrer à la fois le déroulement de la course et leurs contre-mesures COVID-19.

Le semi-marathon de Sapporo Challenge 2021 a eu lieu mercredi en tant que répétition générale pour l’événement olympique phare, moins de trois mois avant le début des Jeux d’été.

Six athlètes internationaux ont participé à l’événement dans la ville du nord et ont dû passer par des protocoles de tests rigoureux avant et après leur entrée au Japon.

« Le comité d’organisation ici a non seulement démontré la capacité d’organiser un événement sur le terrain de jeu, il a également démontré sa capacité à répondre à d’autres complexités, y compris, bien sûr, les protocoles COVID-19 », a déclaré Coe lors d’une conférence de presse.

Tous les participants, y compris le personnel et les médias, devaient enregistrer leur température et répondre quotidiennement à un questionnaire de santé dans la semaine précédant l’événement, soit via une application mobile, soit sur papier.

Les organisateurs ont exhorté les spectateurs à ne pas venir assister à la course, le personnel de l’événement tenant des pancartes indiquant: «Pour éviter toute infection, veuillez vous abstenir de regarder.

Néanmoins, une poignée d’observateurs se sont avérés avoir un aperçu de l’action.

Le personnel portait des masques et parfois des écrans faciaux et des gants en plastique.

Le Japon est aux prises avec une résurgence des infections à coronavirus et les organisateurs se demandent comment organiser en toute sécurité le plus grand événement multisport du monde avec environ 15000 athlètes qui devraient y participer.

Ils ont déjà décidé de ne pas laisser entrer de spectateurs internationaux et ont déclaré qu’ils décideraient d’ici juin du nombre de spectateurs locaux qu’ils autoriseraient à entrer, le cas échéant.

«Tout le monde, bien sûr, les athlètes en particulier, espèrent avoir des spectateurs, mais je pense qu’ils reconnaissent que si ce n’est pas possible, alors les Jeux auront toujours lieu et la compétition sera toujours extrêmement bonne», a déclaré Coe.

« Et bien sûr, les athlètes sont maintenant habitués à concourir dans des stades où il n’y a pas de foule. »

Coe, qui était l’organisateur en chef des Jeux de Londres de 2012, a déclaré qu’il était important que les Jeux olympiques se déroulent avec succès et en toute sécurité.

« Je sais que chaque fédération sportive internationale est absolument engagée à adhérer aux protocoles et aux processus avec rigueur », a ajouté le Britannique.

«Pas seulement pour se protéger, mais aussi profondément conscients que nous avons la responsabilité dans notre comportement de protéger également les communautés locales.»

Le marathon olympique et les épreuves de marche sont prévus du 5 au 8 août à Sapporo.

Ils devaient initialement se tenir à Tokyo, mais le Comité international olympique (CIO) a décidé en octobre 2019 de déplacer les événements à Sapporo pour éviter la pire chaleur estivale de Tokyo.

