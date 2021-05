Le chef mondial de l’athlétisme, Sebastian Coe, déclare que les Jeux olympiques de Tokyo peuvent être un «  phare d’espoir  »

Chef de l’athlétisme mondial Sebastian Coe a déclaré dimanche qu’il pensait que le coronavirus était reporté Jeux olympiques de Tokyo peut être «une lueur d’espoir et d’optimisme», malgré la flambée des infections au Japon et dans d’autres pays. L’état d’urgence viral à Tokyo et dans d’autres régions du Japon a été prolongé vendredi, moins de trois mois avant le début des Jeux. des mesures d’urgence interviennent alors que les organisateurs olympiques luttent pour convaincre un public japonais sceptique, qui craint que les Jeux ne propagent des infections malgré l’interdiction des supporters étrangers et éventuellement des spectateurs nationaux. Stadium, a déclaré qu’il pensait que les Jeux pouvaient «avoir un impact profond» sur le monde et s’est déplacé pour rassurer le public japonais que «nous prenons ces préoccupations très, très au sérieux».

« Je pense que cela agira également comme une lueur d’espoir et d’optimisme dans un monde qui, je l’espère, reviendra bientôt à une sorte de normalité », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Je pense que ces Jeux laisseront un héritage solide et durable, non seulement pour le Japon, mais à un moment où le monde se réconcilie avec des mois assez difficiles et déchirants.»

L’épidémie de Covid-19 au Japon reste beaucoup plus faible que dans de nombreux pays, avec un peu plus de 10 500 décès.

Mais son déploiement de vaccins progresse lentement et certaines régions ont enregistré des cas records, car des variantes plus infectieuses entraînent de nouvelles vagues de contagion.

Plus de 10 000 athlètes de 200 pays et régions doivent se rendre à Tokyo pour les Jeux, avec une décision sur le nombre de supporters nationaux – le cas échéant – pouvant être présents en juin.

Plus de 300 000 personnes ont signé une pétition en ligne intitulée «Annulez les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies», lancée mercredi par un avocat et ancien candidat au poste de gouverneur de Tokyo.

Un groupe d’une centaine de personnes a organisé une manifestation devant le test d’athlétisme de dimanche, qui mettait en vedette 420 athlètes, dont neuf d’outre-mer.

Les organisateurs olympiques insistent sur le fait que les Jeux peuvent se dérouler en toute sécurité et ont établi des directives strictes pour les athlètes, avertissant qu’ils pourraient être expulsés s’ils enfreignent les règles.

« Il n’y a pas une fédération d’athlétisme qui viendra ici qui ne comprend pas l’importance de suivre les règles et les règlements », a déclaré Coe.

«Les athlètes sont très désireux d’être ici, mais ils savent aussi qu’ils ont la responsabilité de faire tout ce qu’ils peuvent pour que l’infection ne se propage pas.»

Coe a admis que les restrictions virales signifiaient que « ce n’est en aucun cas le statu quo » et qu’il n’y a « pas de solution parfaite » pour déterminer quels athlètes se qualifieront pour les Jeux.

Mais il a insisté sur le fait que la compétition sera «équitable» et qu’il a été «constamment renversé» par la capacité des athlètes à faire face aux restrictions.

«Je pense que tout le monde est dans le même bateau ici.»

