Le chef mondial antidopage veut mettre fin à l’exceptionnalisme américain

Le patron de l’AMA, Witold Blanka, veut voir des pas dans les sports universitaires et professionnels américains

Le président de l’Agence mondiale antidopage (AMA), Witold Banka, a déclaré que son organisation redouble d’efforts pour amener davantage de sports américains à s’aligner sur ses réglementations. Les grandes ligues américaines et les sports universitaires restent largement en dehors du système de l’AMA, opérant leurs propres contrôles antidopage qui sont souvent considérés comme discutables.

Alors que l’Amérique a signé le code de l’AMA et possède sa propre agence américaine antidopage (USADA), les ligues majeures telles que la NFL, la NBA, la MLB et d’autres ne sont pas soumises aux contrôles de l’AMA.

Le sport universitaire est également une zone grise, même si les athlètes américains participant à des événements internationaux sont régulièrement testés.

Le sens de l’exceptionnalisme américain a été remis en question au fil des ans par des responsables de l’AMA et au-delà, notamment parce que les États-Unis sont souvent prompts à prêcher aux autres nations, comme ils l’ont fait chaque fois que la Russie a fait face à des allégations de dopage.

En décembre 2020, l’ancien président Donald Trump a signé la loi Rodchenkov – du nom d’un médecin russe en fuite – qui permet aux États-Unis de poursuivre les personnes qui se livrent à des activités de dopage lors de compétitions en dehors de ses frontières si elles impliquent des Américains.

Le patron de l’AMA, Banka, a déclaré à Reuters cette semaine que le moment était venu pour les États-Unis et ses principales institutions sportives de travailler plus étroitement avec son organisation, suggérant que l’organisme sportif universitaire NCAA (National Collegiate Athletic Association) serait un bon point de départ.

“Peut-être que les ligues majeures sont plus problématiques, un animal différent, car ce sont des entreprises privées, mais la NCAA est un bon exemple d’une institution qui devrait être cosignataire [to the WADA Code]”, Banka a déclaré en marge des Jeux du Commonwealth dans la ville britannique de Birmingham.

« Nous leur avons proposé des feuilles de route. C’était notre initiative de les encourager et de commencer à travailler la NCAA.

“Cela devrait être l’un des principaux objectifs de l’USADA, c’est leur responsabilité, c’est leur propre arrière-cour.”

Le responsable polonais a ajouté que la NCAA et les sports professionnels américains devraient également être pressés sur la question par l’USADA et le Comité olympique et paralympique américain (USOPC), car “nous ne pouvons pas les forcer à le faire.”

“Je leur ai dit que nous étions très ouverts pour commencer à travailler avec vous, mais la balle est dans leur camp maintenant”, ajouté dit, qui a discuté de la question avec des responsables américains.

Les commentaires font écho à une déclaration de l’AMA lors de l’entrée en vigueur de la loi Rodchenkov, qui indiquait qu’il y avait “préoccupations légitimes” sur l’approche américaine des mesures antidopage.

En 2018, Craig Reedie, alors président de l’AMA, a déclaré que les États-Unis devraient se concentrer sur la mise en ordre de leur propre maison après avoir critiqué la manière dont l’organisation traitait les allégations de dopage contre la Russie.

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a précédemment déclaré la loi Rodchenkov en particulier “constitue une menace pour absolument tous les systèmes et organisations nationaux.”