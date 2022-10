Cinq personnes accusées d’outrage criminel après un blocage du pipeline Coastal GasLink sur le territoire traditionnel des Wets’uwet’en dans le nord de la Colombie-Britannique en 2021 plaideront coupables, a déclaré l’avocate de la défense Stephanie Dickson lors d’une comparution virtuelle lundi devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Parmi eux, Skyler Williams, un Mohawk des Six Nations près de Hamilton, en Ontario, et un éminent porte-parole Haudenosaunee de la 1492 Mouvement de retour de terre en Ontario.

Skyler Williams, porte-parole du camp «1492 Land Back Lane», est photographié en 2020 alors que les défenseurs des terres Haudenosaunee occupaient un lotissement proposé en Ontario. Williams a plaidé coupable d’outrage criminel pour les blocages du pipeline Wet’suwet’en en Colombie-Britannique en 2021. (Evan Mitsui/CBC)

Williams était l’une des plus de deux douzaines de personnes arrêtées lors d’une opération de répression de la GRC visant à démanteler des blocages près d’un camp de pipelines sur le territoire traditionnel Wet’suwet’en dans une zone sauvage à environ mille kilomètres au nord de Vancouver en novembre 2021.

L’avocat de la défense Dickson a déclaré au tribunal qu’une sixième personne plaiderait également coupable d’outrage criminel une fois qu’il aurait reçu des “documents médicaux”.

Le procureur de la Couronne, Tyler Bauman, a déclaré au tribunal que l’homme avait fait des allégations “à propos de quelque chose qui s’était produit lors de son arrestation”.

Plus d’une douzaine d’autres personnes arrêtées lors des blocages, dont le chef Wet’suwet’en Sleydo, ‘également connu sous le nom de Molly Wickham, ont choisi de subir leur procès pour outrage criminel.

Dickson a déclaré au tribunal qu’elle prévoyait de déposer une demande faisant état d’un “processus abusif” et de violations cumulatives de la Charte canadienne avant le procès.

Elle a déclaré que la demande serait présentée au tribunal une fois que les chefs héréditaires l’auraient approuvée.

Bien que Coastal GasLink ait signé des accords de prestations avec 20 conseils de bande élus le long du tracé du pipeline en 2018, plusieurs chefs héréditaires Wet’suwet’en affirment que les conseils de bande n’ont pas autorité sur les territoires traditionnels au-delà des limites des réserves.

Certains chefs héréditaires et leurs alliés, qui se disent défenseurs de la terre et protecteurs de l’eau, veulent arrêter le pipeline de Coastal GasLink à travers leurs territoires traditionnels.

Le pipeline de 670 kilomètres acheminera du gaz fracturé hydrauliquement du nord-est de la Colombie-Britannique vers une installation d’exportation de GNL à Kitimat, sur la côte nord de la Colombie-Britannique.

Graffiti peint à la bombe sur une boîte électrique près de l’hôtel de ville de Prince George en 2022 en soutien aux opposants Wet’suwet’en au pipeline Coastal GasLink. (CBC/Betsy Trumpener)

Coastal GasLink a déclaré que les blocages de Wet’suwet’en en novembre 2021 avaient laissé 500 travailleurs bloqués dans un camp de pipelines, où la nourriture, l’eau et d’autres fournitures s’épuisaient.

En avril, devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, l’avocat de Coastal GasLink, Kevin O’Callaghan, a déclaré que les manifestants avaient délibérément enfreint une ordonnance du tribunal de rester à l’écart de la construction du pipeline, sachant que leur défi public recevrait une large attention du public.

“Il y a eu une utilisation intensive des médias grand public et des médias sociaux pour attirer l’attention sur les actions des manifestants”, a noté la juge Marguerite Church en avril, affirmant qu’une série de blocages et d’actions de protestation avaient endommagé des routes et des ponts près de l’oléoduc et semblaient être “en escalade”.