Le chef militaire ukrainien déclare qu’une guerre nucléaire “limitée” ne peut être exclue

Le chef militaire ukrainien a averti mercredi qu’une guerre nucléaire “limitée” entre la Russie et l’Occident ne peut être ignoré, un scénario aux graves implications mondiales. “Il existe une menace directe d’utilisation, dans certaines circonstances, d’armes nucléaires tactiques par les forces armées russes”, a écrit le commandant en chef Valeriy Zaluzhnyi dans un article publié par Ukrinform, un média d’État. “Il est également impossible d’exclure complètement la possibilité d’une implication directe des principaux pays du monde dans un conflit nucléaire” limité “, dans lequel la perspective d’une troisième guerre mondiale est déjà directement visible.”

Zaluzhnyi a également reconnu pour la première fois que Kyiv était derrière des frappes au plus profond de la péninsule de Crimée occupée par la Russie en août. Les bases aériennes et les dépôts de munitions qui ont été touchés se trouvaient dans des zones que l’on pensait auparavant hors de portée pour l’Ukraine, mais faisaient partie de sa stratégie visant à déplacer “le centre de gravité de l’armée russe”, a écrit Zaluzhnyi.

Les attaques en Crimée indiquent la nouvelle stratégie de l’Ukraine, selon un responsable

Les combats étant presque certains de se poursuivre jusqu’en 2023, l’Ukraine a pour rendre la guerre “encore plus nette et plus tangible pour les Russes et pour les autres régions occupées, malgré la distance considérable qui les sépare des cibles”, a écrit Zaluzhnyi.

Il a qualifié les frappes de Crimée d'”exemple convaincant” des appels de Kyiv aux alliés pour qu’ils envoient des armes à plus longue portée à ses soldats en sous-armement. Moscou, a-t-il dit, peut frapper 20 fois plus loin.

L’évaluation du chef militaire intervient alors que les forces armées ukrainiennes prétendent reprendre de petites zones lors de contre-offensives dans le sud et l’est du pays – des combats qui pèsent lourdement sur les soldats ukrainiens, qui subissent de lourdes pertes contre les armes et technologies plus avancées de la Russie.

Poutine a ramené la menace d’un conflit nucléaire “dans le domaine du possible”, selon le chef de l’ONU

L’avertissement de Zaluzhnyi fait suite à des semaines d’alarme internationale face à une catastrophe potentielle dans la plus grande installation nucléaire d’Europe, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine. Les autorités russes contrôlent l’usine, avec plus de 1 000 travailleurs ukrainiens essayant de la faire fonctionner et connectés au réseau électrique de leur pays malgré les bombardements fréquents.

L’agence de surveillance atomique de l’ONU a appelé mardi à une zone de sécurité pour prévenir une catastrophe nucléaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il soutenait l’idée si cela signifiait que les troupes russes partiraient. Les deux parties ont accusé l’autre d’avoir tiré des roquettes et de l’artillerie lourde autour de l’usine.

Zaluzhnyi a déclaré que l’utilisation par la Russie de la centrale comme base militaire montrait son mépris pour les garanties nucléaires mondiales “même dans une guerre conventionnelle”.

Ce qu’il faut savoir sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia

La tentative de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne et à l’OTAN a en partie déclenché l’invasion russe le 24 février. Mais Washington et ses alliés européens ont catégoriquement refusé de fournir à l’Ukraine tout soutien militaire qui pourrait l’entraîner dans une confrontation directe avec la Russie.

Après avoir échoué à s’emparer de la capitale dans les premières semaines de la guerre, la Russie s’est concentrée sur la prise du territoire ukrainien reliant l’est au sud – de la région du Donbass, où les séparatistes soutenus par la Russie se battent depuis 2014, au sud de la péninsule de Crimée, que Moscou a illégalement annexée. la même année.

L’Ukraine a récemment lancé ses contre-offensives visant à reprendre Kherson, une ville portuaire stratégique du sud, et les zones occupées par la Russie le long de la frontière dans la région nord-est de Kharkiv.

Bien qu’une grande partie du centre et de l’ouest de l’Ukraine reste largement indemne, les missiles de croisière russes sont toujours une menace et pourraient frapper à travers le pays en « impunité », a écrit Zaluzhnyi. “Tant que la situation actuelle persiste, cette guerre peut durer des années.”