Le chef militaire soudanais rend visite au président de l’Érythrée pour aborder la crise au Soudan

Le chef militaire soudanais s’est rendu lundi en Érythrée pour une réunion avec le président Isaias Afwerki, le dernier voyage international du général depuis que des combats ont éclaté entre son armée et une force paramilitaire rivale à la mi-avril, ont indiqué les médias officiels.

Le général Abdel Fattah Burhan recherche le soutien international depuis que les tensions avec les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, ont dégénéré en combats ouverts qui ont réduit la capitale soudanaise, Khartoum, et ses villes voisines d’Omdurman et de Bahri, à champs de bataille urbains.

Selon l’agence de presse officielle soudanaise SUNA, les entretiens de lundi entre Burhan et Isaias porteront sur les relations bilatérales et le conflit au Soudan. Aucun autre détail n’a été donné.

Depuis un an, les relations entre l’Érythrée et le Soudan sont tendues. Le Soudan accueille quelque 126 000 réfugiés érythréens, dont beaucoup ont fui les persécutions politiques dans l’un des pays les plus répressifs au monde, selon les chiffres publiés par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Les groupes tribaux influents de l’est du Soudan qui militent depuis longtemps pour un État séparé – y compris les Beja – ont été soutenus par le gouvernement d’Isaias.

Il s’agit de la quatrième réunion diplomatique de haut niveau de Burhan au cours des deux dernières semaines.

La semaine dernière, il a rencontré l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à Doha. La semaine précédente, il avait rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi dans la ville côtière égyptienne d’el-Alamein.

Peu de détails ont été rendus publics sur l’un ou l’autre voyage.

Les combats font rage au Soudan. Dimanche, une attaque de drone sur un marché libre de Khartoum a tué au moins 43 personnes. L’Associated Press n’a pas pu vérifier quelle force était derrière l’attaque.

Dans la région occidentale du Darfour – théâtre d’une campagne génocidaire au début des années 2000 – le conflit s’est transformé en violence ethnique, les RSF et les milices arabes alliées attaquant des groupes ethniques africains, selon des groupes de défense des droits et les Nations Unies.

Le conflit a fait plus de 4 000 morts, selon les Nations Unies. Le bilan réel est probablement bien plus élevé, affirment les médecins et les militants.