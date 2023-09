Le chef militaire soudanais prévient que la guerre dans son pays pourrait s’étendre au-delà de ses frontières

ABUJA, Nigeria (AP) — La guerre au Soudan pourrait s’étendre au-delà des frontières de ce pays d’Afrique du Nord-Est si elle n’est pas arrêtée, a déclaré le chef de l’armée soudanaise à l’Assemblée générale des Nations Unies, tout en exhortant les dirigeants du monde à désigner la force paramilitaire rivale comme groupe terroriste.

« La nature de cette guerre constitue désormais une menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales. … C’est comme l’étincelle d’une guerre, une guerre qui va se propager à d’autres pays de la région », a déclaré jeudi soir le général Abdel Fattah Burhan, chef de l’armée soudanaise, aux dirigeants du monde entier.

Le Soudan plongé dans le conflit en avril lorsque les tensions latentes depuis longtemps se sont intensifiées entre l’armée, dirigée par Burhan, et les forces de soutien rapide rivales, commandées par Mohamed Hamdan Dagalo. Ils avaient uni leurs forces en 2021 pour prendre le pouvoir lors d’un coup d’État qui a mis de côté le mouvement pro-démocratie soudanais.

Le conflit a fait au moins 5 000 morts et 12 000 blessés, selon Volker Perthes, l’envoyé de l’ONU dans le pays, qui a annoncé sa démission la semaine dernière.

Burhan a déclaré que l’armée soudanaise avait « frappé à toutes les portes pour arrêter cette guerre » et a demandé à l’ONU de désigner les RSF comme groupe terroriste. Il a déclaré que RSF avait commis « toutes sortes de crimes qui justifient une telle désignation », notamment en recevant l’aide de « hors-la-loi et de groupes terroristes » d’autres pays.

« Ceux qui ont soutenu les meurtres, les incendies, les viols, les déplacements forcés, les pillages, les vols, la torture, le trafic d’armes et de drogues, le recrutement de mercenaires ou le recrutement d’enfants – tous ces crimes nécessitent des comptes et des sanctions », a déclaré Burhan.

Quelques heures avant le discours de Burhan jeudi, Dagalo a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui, selon lui, était destinée aux membres de l’Assemblée générale. Dans la vidéo, Dagalo tente de s’aligner sur le mouvement pro-démocratique du pays et de présenter l’armée comme l’agresseur.

« Cette violence a été déclenchée par ceux qui rejettent la paix et croient que les problèmes peuvent être résolus par le recours à la force », a-t-il déclaré.

Les Forces de soutien rapide sont accusées par des groupes de défense des droits et des observateurs de violations des droits humains, de violences sexuelles et de ciblage ethnique dans le conflit actuel du pays, en particulier au Darfour.

L’armée soudanaise et les RSF ont été accusées par Amnesty International de crimes de guerre de grande ampleur, notamment de meurtres délibérés de civils. Mais presque toutes les accusations d’agressions sexuelles visent RSF et ses alliés.

Au moins 4,6 millions de personnes ont été déplacées à cause des combats, selon les données de l’ONU. Les enfants sont parmi les plus touchés, avec au moins 1 200 d’entre eux mourant dans les camps de déplacés à cause d’une combinaison de rougeole et de malnutrition.

Burhan a déclaré que le conflit doit être résolu pour que le Soudan puisse transition vers la démocratie par des élections pacifiques. Les militants pro-démocratie ont déclaré que l’échec de Burhan à organiser un vote montre qu’il n’est pas disposé à relâcher son emprise sur le pouvoir.

« Nous restons attachés à nos engagements antérieurs de transfert au peuple soudanais avec un grand consensus et consentement national afin que les forces armées quittent la politique une fois pour toutes », a déclaré Burhan.