Le chef militaire philippin remplacé par un général à la retraite

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a écourté samedi le mandat du chef d’état-major qu’il avait nommé il y a cinq mois et l’a remplacé par un général à la retraite sans expliquer cette décision surprise.

Le bureau de Marcos a annoncé le remplacement du lieutenant-général Bartolome Bacarro, qui avait reçu la plus haute distinction militaire pour bravoure au combat lorsqu’il était jeune officier de l’armée, dans un communiqué vendredi soir qui n’a précisé aucune raison du changement de direction militaire. Le mandat de trois ans de Bacarro devait se terminer en août 2025.

Le lieutenant-général Andres Centino, le chef d’état-major militaire que Bacarro a remplacé en août dernier, a été installé par Marcos au poste le plus élevé des 144 000 hommes des forces armées. Centino, qui devait prendre sa retraite le mois prochain, a été choisi parmi une douzaine de généraux supérieurs et aura un nouveau mandat de trois ans.

Interrogé sur sa réaction à son retrait, Bacarro a déclaré aux journalistes sans donner plus de détails vendredi soir dans un SMS que l’armée soutiendrait le nouveau chef militaire.

Une nouvelle loi qui est entrée en vigueur l’année dernière a fixé le mandat du chef d’état-major militaire à trois ans pour donner plus de temps à un haut général pour lancer des réformes et lancer une campagne d’un an pour moderniser une armée longtemps sous-financée confrontée aux insurrections musulmanes et communistes et actions de plus en plus agressives de la Chine dans la mer de Chine méridionale contestée, où les Philippines revendiquent des îles, des îlots et des récifs contestés avec d’autres États côtiers.

La nomination de chefs militaires est une décision délicate dans une armée qui a une histoire d’agitation, de tentatives de coup d’État ratées, de scandales de corruption passés et d’accusations de violations des droits de l’homme. Des efforts ont été faits pendant des années pour insuffler du professionnalisme dans l’armée et l’isoler de la politique traditionnellement chaotique et corrompue du pays.

Lors d’une cérémonie de remise de commandement au principal camp militaire de la capitale samedi, Bacarro a remis un sabre symbolisant le leadership militaire à Centino et a remercié l’armée, sa famille et le président. Marcos n’a pas assisté à la cérémonie mais était représenté par ses proches conseillers, dont le secrétaire exécutif Lucas Bersamin.

Bersamin a souligné dans un discours à quel point il était impressionné par la transition en douceur du leadership militaire, qui, selon lui, devrait être imitée par les politiciens pour éviter des troubles post-électoraux perturbateurs comme ce qui s’est passé en Amérique.

« Continuez avec cette tradition, où vous vous respectez, où vous accordez tant d’importance aux qualifications de vos collègues officiers afin de permettre à votre organisation… d’aller de l’avant au lieu de regarder en arrière », a déclaré Bersamin.

Marcos, a-t-il dit, lui avait demandé, ainsi qu’à d’autres conseillers présidentiels clés, de montrer le “plus grand respect” à Bacarro pour ses exploits sur le champ de bataille et a laissé entendre que le général pourrait se voir confier un autre poste au gouvernement après la fin de sa carrière militaire.

En 1991, Bacarro a reçu une médaille de bravoure de l’armée pour avoir déjoué une attaque d’environ 150 guérilleros communistes contre une ville du nord des Philippines malgré sa petite force. Blessé à la cuisse par des tirs rebelles, il a réquisitionné un camion-benne et enfoncé une clôture pour permettre aux miliciens gouvernementaux, qui étaient coincés, de s’échapper.

Jim Gomez, Associated Press