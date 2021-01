TEL AVIV (AP) – Le chef militaire israélien a averti mardi l’administration Biden de ne pas rejoindre l’accord nucléaire iranien de 2015, même s’il en durcit les termes, ajoutant qu’il avait ordonné à ses forces d’intensifier les préparatifs d’une éventuelle action offensive contre l’Iran au cours de l’année à venir.

Les commentaires du lieutenant général Aviv Kohavi sont intervenus alors qu’Israël et l’Iran cherchaient tous deux à faire pression sur le président Joe Biden avant l’annonce attendue de son approche concernant le programme nucléaire iranien. En Iran, les dirigeants ont déclaré qu’ils n’attendraient pas indéfiniment que Biden agisse.

L’accord de 2015 a limité le programme nucléaire iranien en échange de l’assouplissement des sanctions économiques paralysantes. Israël s’est fermement opposé à l’accord, affirmant qu’il n’incluait pas de garanties suffisantes pour empêcher l’Iran de développer une arme nucléaire. Il s’est félicité du retrait de l’administration Trump de l’accord en 2018.

Biden a déclaré qu’il chercherait à relancer l’accord, avec quelques changements.

Dans son allocution à l’Institut d’études sur la sécurité nationale, Kohavi a déclaré qu’un retour à l’accord, même avec quelques améliorations, « est mauvais sur le plan opérationnel et stratégique. » Il a déclaré que permettre à l’Iran de poursuivre un programme nucléaire serait «une menace inacceptable et conduirait à une prolifération nucléaire dans toute la région». L’Iran affirme que son programme nucléaire est uniquement à des fins pacifiques.

Kohavi a déclaré qu’étant donné la menace posée par l’Iran, l’armée israélienne serait prête à attaquer seule si nécessaire.

«J’ai demandé à l’armée de préparer un certain nombre de plans opérationnels en plus de ceux existants», a-t-il déclaré. «Nous prenons soin de ces plans et les développerons au cours de l’année à venir. Ceux qui décident de les exécuter, bien sûr, sont les dirigeants politiques. Mais ces plans doivent être sur la table. «

Quelques heures à peine avant que Kohavi ne se prononce contre un accord, l’Iran a poussé Biden à rejoindre l’accord atomique. «La fenêtre d’opportunité ne sera pas ouverte pour longtemps», a déclaré le porte-parole du Cabinet iranien Ali Rabiei.

L’histoire continue

Des responsables israéliens, dont Kohavi, affirment que l’Iran est dans une position beaucoup plus faible qu’en 2015 après des années de sanctions par l’administration Trump. Ils disent que tout nouvel accord devrait éliminer les dispositions «d’extinction» qui éliminent certaines limites des activités nucléaires de l’Iran, aborder le programme de missiles à longue portée de l’Iran et son implication militaire et son soutien aux ennemis d’Israël dans toute la région.

Les tensions autour de l’Iran n’ont cessé d’augmenter. Au cours des derniers jours de Trump en tant que président, Téhéran a saisi un pétrolier sud-coréen et a commencé à enrichir de l’uranium plus proche des niveaux de qualité militaire, tandis que les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-52, le porte-avions USS Nimitz et un sous-marin nucléaire dans la région.

L’Iran a également augmenté ses exercices militaires, y compris le tir de missiles de croisière dans le cadre d’un exercice naval dans le golfe d’Oman ce mois-ci.

L’Iran a une capacité de missiles allant jusqu’à 2000 kilomètres (1250 miles), assez loin pour atteindre Israël et les bases militaires américaines dans la région.