Le chef militaire des Fidji, Jone Kalouniwai, met en garde contre les “changements radicaux” du nouveau Premier ministre

Le chef militaire des Fidji, Jone Kalouniwai, a lancé un avertissement au gouvernement.

Le pays a connu quatre coups d’État en 35 ans.

Le Premier ministre Sitiveni Rabuka a cherché à apaiser les craintes.

Le chef militaire des Fidji s’est plaint de “l’ambition et de la rapidité” des changements entrepris par le gouvernement du nouveau Premier ministre Sitiveni Rabuka, suscitant l’anxiété dans ce pays du Pacifique où les forces de sécurité ont organisé quatre coups d’État en 35 ans.

La déclaration du major-général Jone Kalouniwai mardi a suscité une réprimande immédiate du cabinet de Rabuka, le ministre de l’Intérieur Pio Tikoduadua convoquant le chef militaire pour lui faire part des préoccupations du gouvernement.

“Le commandant a assuré qu’aujourd’hui serait le dernier jour où il ferait de telles déclarations publiques”, a déclaré Tikoduadua aux journalistes par la suite.

Kalouniwai s’est également entretenu avec des journalistes plus tard, affirmant que l’armée continuerait à “honorer le gouvernement actuel en place”.

Les Fidji ont une histoire de coups d’État militaires, dont deux organisés par l’actuel Premier ministre Rabuka en 1987.

Rabuka est devenu Premier ministre le 24 décembre après qu’une coalition de partis a voté de justesse pour l’installer à la tête de la nation du Pacifique.

LIRE | “Vivre dans la peur” – Les Fidji revendiquent la violence après les élections, le Premier ministre refuse d’admettre la défaite électorale

Sa victoire électorale a mis fin au règne de 16 ans de l’ancien chef militaire Frank Bainimarama, qui avait lui-même pris le contrôle de l’archipel du Pacifique par un coup d’État en 2006.

En vertu de la constitution des Fidji – adoptée en 2013 – l’armée dispose de larges pouvoirs pour intervenir dans la politique et le gouvernement de Rabuka a fait de la révision de la constitution l’une de ses priorités immédiates.

Dans sa première déclaration mardi, Kalouniwai a déclaré que les Forces militaires de la République des Fidji (RFMF) étaient “de plus en plus préoccupées” par les “changements radicaux” du gouvernement.

Il a déclaré que les militaires craignaient que les changements – dont il n’a pas précisé la nature – soient poursuivis “sans pleine compréhension” des procédures ou soient “intentionnellement faits pour contester l’intégrité de la loi et de la Constitution de ce pays”.

Tikoduadua, qui détient la responsabilité de l’armée dans le nouveau gouvernement, a déclaré dans un communiqué qu’il avait appelé Kalouniwai et “a assuré au commandant que toutes les actions du gouvernement étaient guidées par la loi”.

Ils avaient échangé des points de vue franchement, a déclaré Tikoduadua, et “nous croyons tous les deux à l’état de droit, à la démocratie… et au respect de la volonté du peuple à travers le résultat des élections générales de 2022 et à la protection de cette décision, quoi qu’il advienne”.

Kalouniwai a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas l’intention de prendre le pouvoir.

“Permettez-moi simplement de rassurer le public sur le fait que le RFMF continuera à défendre la démocratie, nous continuerons à respecter la loi”, a déclaré le chef militaire au média en ligne fijivillage.com.

Rabuka a également déclaré qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter des critiques de l’armée.

Il a demandé aux journalistes :

Relaxer. Est-ce que j’ai l’air inquiet ?

“Je n’ai aucune inquiétude quant à ma relation avec les militaires. J’ai toute confiance en eux.”

Outre la révision constitutionnelle vantée, Rabuka a déclaré que le gouvernement prévoyait de mettre en place une “commission de grâce” pour décider d’éventuelles grâces présidentielles ou de réductions de peine pour les condamnés.

Le Premier ministre a rejeté les suggestions des médias selon lesquelles la commission vise à gracier George Speight, un homme d’affaires en faillite purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir mené un coup d’État en 2000.