Le chef mercenaire préféré de Poutine se prépare peut-être à justifier un échec en Ukraine

Le chef du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin dans ce que les médias d’État russes ont décrit comme les mines de sel de Soledar le 10 janvier. (RIA Novosti)

Une rivalité entre l’armée russe et les mercenaires du groupe Wagner est apparue en Ukraine.

Les récentes attaques du leader de Wagner, Yevgeny Prigozhin, peuvent être des tentatives pour justifier les luttes de Wagner.

Un changement de direction suggère également que le Kremlin cherche à renforcer les chefs militaires dans cette rivalité.

La guerre en Ukraine continue de mal tourner pour les Russes, ce qui crée des divisions entre leurs dirigeants.

En effet, avec des malédictions et des excuses, Yevgeny Prigozhin, chef de le groupe Wagner et celle du président Vladimir Poutine chef mercenaire préférése prépare peut-être à justifier un échec dans l’une des batailles les plus féroces de la guerre : Bakhmut.

Deux vidéos récentes illustrent ce qui pourrait être des efforts préventifs pour justifier l’échec de Wagner. Ils peuvent également être deux des manifestations les plus publiques de l’intense rivalité qui s’est développée entre Wagner et l’armée régulière russe.

Rivalité exposée

Une peinture murale à Belgrade qui fait l’éloge du groupe Wagner et de ses mercenaires combattant en Ukraine. (Pierre Crom/Getty Images)

Dans un tirade teintée d’obscénité publié dans les derniers jours de 2022, les mercenaires du groupe Wagner ont qualifié l’officier supérieur de l’armée russe, le chef d’état-major général Valery Gerasimov, de “putain d’enfoiré” à cause de ce qu’ils disent être un manque de fournitures de munitions et de soutien logistique de Moscou au groupe combattants.

Prigozhin a non seulement soutenu ses mercenaires, mais a poursuivi l’assaut direct contre les officiers supérieurs de la Russie. Dans un message audio posté sur la chaîne officielle Telegram de son entreprise, Concord Management, Prigozhin a déclaré : “quand vous êtes assis dans un bureau chaleureux, il est difficile d’entendre les problèmes en première ligne, mais quand vous traînez les cadavres de vos amis tous les jours et que vous les voyez pour la dernière fois, alors les fournitures sont vraiment nécessaires.”

Dans un deuxième vidéopublié début janvier, Prigozhin et de prétendus mercenaires de Wagner ont tenté de justifier leur manque de progrès à Bakhmut, accusant le manque de soutien matériel de l’armée russe de leurs luttes pour surmonter les défenses ukrainiennes complexes.

Imagerie satellite des dégâts autour de Bakhmut et Soledar. (Image satellite ©2023 Maxar Technologies)

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington DC, évalué qu’avec la vidéo, Prigozhin “établit probablement des conditions d’information pour blâmer l’échec du groupe Wagner à prendre Bakhmut sur le ministère russe de la Défense ou la base industrielle russe”.

À la mi-janvier, Poutine a remplacé le général Sergei Surovikin par Gerasimov en tant que commandant général des forces russes en Ukraine. Il y a différentes explications pour ce changement, mais Surovikin, qui est également commandant de Forces aérospatiales russes, était largement considéré comme un allié du groupe Prigozhin et Wagner. Sa destitution pourrait être une tentative du Kremlin d’équilibrer la dynamique entre les deux camps.

Gerasimov Publié de nouveaux ordres généraux pour toutes les troupes en Ukraine dans le but de renforcer le moral et la discipline. Prigozhin n’a pas tardé à les critiquer – un autre exemple du défi de longue date du chef mercenaire à la direction militaire de la Russie.

La guerre en Ukraine a sorti de l’ombre Prigozhin, connu comme “le chef de Poutine” pour son entreprise de restauration. Il a reconnu être le chef du groupe Wagner, longtemps soupçonné, et devenir une présence visible dans les opérations du groupe en Russie et en Ukraine.

Prigozhin fait visiter à Poutine l’usine de restauration scolaire de Prigozhin à l’extérieur de Saint-Pétersbourg en septembre 2010. (Alexey Druzhinin/Sputnik/AFP via Getty Images)

Prigozhin, qui cultive son posséder son image via les réseaux sociaux, n’a pas hésité à critiquer directement le Kremlin, affirmant que certains responsables russes sont des traîtres qui veulent que la Russie perde la guerre.

Dans une Russie autocratique où les membres du régime et les alliés qui traversent Poutine sont souvent dépouillés de leur pouvoir et même tués, Prigozhin fait probablement de telles déclarations impétueuses avec le soutien tactique de Poutine. En effet, Poutine considère probablement les querelles publiques comme un moyen détourner l’attention de son rôle dans la débâcle en Ukraine.

Alors que la promotion de Gerasimov peut être un effort du Kremlin pour renforcer l’armée russe dans cette guerre des mots en cours, Prigozhin “peut doubler ses publicités flashy” afin “d’affirmer la supériorité de ses forces”, l’Institut pour l’étude de la guerre m’a dit dans une autre évaluation.

Wagner chancelant à Bakhmut

Des soldats ukrainiens à la périphérie de Bakhmut le 14 janvier. (Spencer Platt/Getty Images)

Depuis le début de l’été, les forces russes tentent de s’emparer de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine. Wagner a pris les devants, alimentant ses mercenaires dans des combats brutaux autour de la ville.

Les forces russes n’ont réussi à avancer que de quelques kilomètres au prix de milliers de soldats et de matériel militaire précieux. Malgré quelques succès récents au nord dans la petite ville minière de Soledar — qui a déclenché plus fuyant – les Russes ne semblent pas plus près de prendre Bakhmut lui-même.

Alors que la campagne en Ukraine vacillait, le Kremlin a autorisé le groupe Wagner à recruter des condamnés directement dans les prisons russes. En échange d’une tournée de six mois avec Wagner, les condamnés se voyaient offrir le pardon – s’ils survivaient.

Beaucoup ne l’ont pas fait. En décembre, alors que l’attaque russe contre Bakhmut battait son plein, 1 000 mercenaires wagnériens avaient été tués en quelques semaines seulement, selon un responsable américain. m’a dit.

Des secouristes tentent d’éteindre un incendie causé par des attaques russes dans le centre de Bakhmut le 23 décembre. (Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images)

Occidental évaluations suggèrent que Wagner a perdu plus de 4 000 tués et plus de 10 000 blessés au total – un taux de pertes de près de 30 %.

Mais avec des dizaines de milliers des combattants en Ukraine, Prigozhin ne semble pas en phase. Le chef mercenaire et ses forces semblent enhardis par leurs petits succès autour de Bakhmut. Prigozhin a récemment pris un photo avec des combattants de Wagner dans ce qui semblait être une mine de sel à Soledar, théâtre des combats les plus violents autour de Bakhmut.

Mais au Kremlin, les étoiles peuvent pâlir aussi vite qu’elles montent si elles n’atteignent pas les objectifs du patron : Poutine. Avec Wagner chancelant à Bakhmut et Gerasimov en charge de la guerre, les espoirs de Prigozhin de défier le leadership militaire russe “semblent avoir été illusoires”, selon l’Institut pour l’étude de la guerre. m’a dit le dimanche.