Le chef madrilène soutient le maintien d’Ancelotti après la victoire en Copa

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré qu’il ne voulait pas entendre de spéculations selon lesquelles l’entraîneur-chef Carlo Ancelotti pourrait quitter le club cet été.

Madrid a décroché le titre de Copa del Rey avec une victoire 2-1 sur Osasuna en finale samedi – son 20e titre de Copa del Rey et le premier depuis 2014.

Ancelotti a été sous pression cette saison – et a été une cible publique pour le poste vacant au Brésil – au milieu d’une performance décevante en Liga qui les a probablement amenés à terminer deuxième derrière leurs rivaux de Barcelone. Cependant, avec la victoire en coupe de samedi et un affrontement en demi-finale de la Ligue des champions avec Manchester City la semaine prochaine, Perez a soutenu l’entraîneur italien pour qu’il reste au Bernabeu.

« Je ne veux même plus entendre parler de ce sujet », a déclaré Perez. « Il a un contrat avec nous et nous sommes heureux. »

Le contrat d’Ancelotti avec Madrid dure jusqu’à la fin de la saison prochaine et a déclaré qu’il souhaitait rester à Madrid aussi longtemps que le club voudrait le garder.

Le Brésil est sans entraîneur depuis la fin de la Coupe du monde et la fédération brésilienne de football a laissé entendre qu’elle était prête à attendre la fin de la saison européenne pour embaucher son prochain entraîneur. Ancelotti a remercié le Brésil pour son intérêt.

Perez, qui n’avait auparavant pas parlé publiquement du possible départ d’Ancelotti, a fait l’objet de critiques lorsqu’il l’a embauché pour remplacer Zinedine Zidane en 2021. À l’époque, Ancelotti sortait de relais avec Naples et Everton et beaucoup ont dit qu’il avait dépassé son apogée. .

Carlo Ancelotti a maintenant remporté 10 trophées au Real Madrid. Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

Les doutes ont cependant rapidement disparu, Ancelotti menant le club aux trophées de la Copa, de la Ligue des champions, de la ligue espagnole, de la Coupe du monde des clubs, de la Super Coupe d’Espagne et de la Super Coupe de l’UEFA. Il est le premier entraîneur à aider Madrid à remporter tous les trophées importants possibles en deux saisons.

« Tout ce que je peux faire, c’est remercier cette équipe, ce club et ces supporters », a déclaré Ancelotti. « Nous avons réalisé quelque chose d’extrêmement significatif, remportant tous les trophées possibles en deux ans. »

Lors du premier passage d’Ancelotti de 2013 à 2015, Madrid a remporté la Copa, la Ligue des champions, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs. Il compte désormais 10 trophées avec le club, derrière Zidane (11) et Miguel Munoz (14), qui a entraîné dans les années 1960 et 1970.

Ancelotti a une chance de faire match nul même avec Zidane s’il aide Madrid à remporter un deuxième titre consécutif en Ligue des champions plus tard cette saison. Le match aller des demi-finales contre Manchester City aura lieu mardi au Bernabeu.

Gagner la ligue espagnole pour la deuxième année consécutive est pratiquement hors de question car Madrid est en tête de Barcelone par 14 points avec cinq matches à jouer.

Le titre de Copa était le 32e trophée de Perez avec Madrid, le liant à l’ancien président Santiago Bernabeu.