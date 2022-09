Le chef libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon, fait du pitch dans le nord de la Colombie-Britannique lors de sa visite à Terrace

Le chef libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon, a présenté sa plate-forme aux habitants du Nord lors d’une visite à Terrace au cours de laquelle il a attaqué l’approche du candidat à la direction du NPD de la Colombie-Britannique, David Eby, pour résoudre la crise du logement, l’épidémie d’opioïdes, la criminalité et l’accès aux soins de santé.

“David Eby a été chargé de superviser l’une des plus fortes augmentations du chaos social, des troubles sociaux et des activités criminelles que j’ai franchement vues de ma vie”, a déclaré Falcon à Black Press Media lors de sa visite à Terrace.

“La raison en est qu’il donne des instructions pour ne pas inculper les gens pour ce qui est considéré comme des infractions mineures. Et le problème est que cela a créé, dans la communauté criminelle, une compréhension très claire qu’il n’y a pas de conséquences.

Eby est le procureur général de la province et supervise actuellement le logement en Colombie-Britannique.

Falcon a souligné le problème des récidivistes autorisés à « voler et simplement sortir par la porte » et lorsqu’ils sont arrêtés, a-t-il dit, ils sont souvent libérés le même jour et reviennent bientôt faire la même chose sans aucune conséquence. .

“Il doit y avoir des conséquences pour ce genre de comportement, sinon nous avons le chaos comme nous le voyons dans nos communautés.”

La province a promis de publier les recommandations d’un rapport d’expert sur les délinquants prolifiques à la mi-septembre.

Falcon a déclaré que les communautés du Nord telles que Terrace sont «totalement laissées pour compte» par le gouvernement néo-démocrate actuel, qu’il a décrit comme un gouvernement urbain.

« La majorité de la richesse est générée à l’extérieur du Lower Mainland et nous devons nous assurer, en tant que gouvernement, que nous réinvestissons dans les communautés rurales », a déclaré Falcon.

« Ils ne font que s’adresser au reste de la province… Le premier ministre s’est rendu à Prince George deux fois au cours de la deuxième année de son mandat et c’est inacceptable. Vous devez être dans des communautés comme Terrace et Prince Rupert, Quesnel, Williams Lake et Prince George, sinon vous ne comprendrez pas les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Falcon a déclaré qu’il serait ouvert à des discussions avec les communautés du nord-ouest de la Colombie-Britannique sur le maintien des recettes fiscales générées dans le nord dans la région. Il a dit qu’avant de concevoir un accord de partage, il voudrait d’abord parler avec les dirigeants locaux pour mieux comprendre quels sont les besoins des communautés.

Au cours de sa tournée dans le nord-ouest, Falcon s’est entretenu avec des médecins au milieu de la pénurie de médecins et d’infirmières à l’échelle de la province. Il a déclaré que les priorités comprennent plus d’espaces de formation pour les infirmières et les médecins, un meilleur salaire et plus de soutien pour prendre un congé en cas de besoin.

«Nous avons un gouvernement qui va ouvrir ces centres de soins primaires urgents avec tout ce battage et toute cette fanfare, et le jour de leur ouverture, il n’y a presque personne pour les doter parce qu’ils n’ont pas pensé à trouver un humain stratégie de ressources pour déterminer comment ils vont attirer des travailleurs dans ces endroits.

“Malheureusement, lorsque le nouvel hôpital de Terrace ouvrira, je crains que nous ayons le même problème [as] à Kamloops quand ils ont ouvert la nouvelle tour du Royal Inland Hospital… Il n’y a personne dedans parce qu’ils n’ont pas le personnel.

Falcon a critiqué l’approche d’Eby face à la crise du logement et a accusé le NPD de s’être « complètement trompé ».

“Ils se sont concentrés sur la superposition de tout un tas d’impôts sur le logement et ont pensé que cela allait résoudre le problème de l’abordabilité”, a déclaré Falcon.

« Nous voici cinq ans plus tard, ils en sont à leur deuxième mandat, et nous avons les prix des logements les plus élevés en Amérique du Nord, les troisièmes les plus élevés de la planète. Cela a été l’une des initiatives politiques les plus désastreuses que j’aie jamais vues.

Falcon a qualifié de « risibles » les solutions de logement du « gouvernement doit tout faire » du NPD et a proposé une « approche de la carotte et du bâton » qui inciterait le secteur privé et le gouvernement local à « faire ce qu’il faut » et à créer plus d’offre.

“Je proposerais une législation pour garantir la clarté, la cohérence et la rapidité du processus d’approbation du développement.”

Cela, a-t-il dit, évite à l’industrie un processus d’approbation municipal coûteux avant de lancer des projets, ajoutant que de telles politiques réduiraient les loyers et donneraient aux jeunes Britanno-Colombiens une meilleure chance d’accéder à la propriété.

S’exprimant sur la crise des opioïdes, Falcon a déclaré que l’accent mis par le NPD sur l’approvisionnement sûr n’est pas la réponse, ajoutant que l’approche du NPD a «évité et ignoré l’application de la loi» et «totalement ignoré les problèmes» liés au traitement et au rétablissement.

Il a ajouté que le transport de petites quantités de drogues illicites pour un usage personnel est déjà de facto décriminalisé. Les libéraux de la Colombie-Britannique sous Christy Clark ont ​​été critiqués pour ne pas avoir créé de nouveaux lits au début de la crise des opioïdes en 2016 à un rythme qui répondait à la demande.

“Ce que je veux faire, c’est m’assurer, encore une fois, que nous faisons des investissements importants dans le rétablissement et le traitement afin d’aider les gens à se débarrasser de leur dépendance, et pas seulement d’essayer de créer un écosystème qui soutient un mode de vie lié à la dépendance.”

Cela fait 42 ans que l’ancien gouvernement créditiste a fermé l’hôpital psychiatrique Riverview à Coquitlam.

Falcon a déclaré que les gouvernements successifs, y compris l’ancien Parti du Crédit social, les Libéraux et le NPD, avaient pris la mauvaise décision en désinstitutionnalisant les personnes ayant des problèmes de santé mentale et qu’il ferait les choses différemment.

“Alors que les gens sortaient des établissements psychiatriques, vous avez vu que les taux de ceux qui sont incarcérés et sans abri ont augmenté… Nous devons d’abord reconnaître que ce que nous faisons ne fonctionne pas.”

Promettant un «investissement initial massif», Falcon a déclaré que son gouvernement construirait des établissements de santé mentale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui aideraient à «arrêter une grande partie du chaos que nous voyons dans nos rues», ajoutant que la situation à Terrace en est un exemple.

“Nous (voudrions) les retirer de la rue avec compassion, amour mais fermeté et les placer dans ces soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin qu’ils puissent être correctement pris en charge par une équipe de psychiatres formés pour s’occuper de ces personnes.”

