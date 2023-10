Le chef juridique de Fox cite des erreurs du juge pour un règlement de 787 millions de dollars

Fox Corp. a dû conclure un accord de 787,5 millions de dollars avec Dominion Voting Systems Inc. après qu’un juge du Delaware ait commis une série d’erreurs qui ont effectivement forcé la main du géant des médias, a déclaré son directeur juridique et politique Viet Dinh.

Alors qu’un nouveau cycle électoral américain se profile à l’horizon et que Fox fait face à des mois d’agonie dans la salle d’audience, le bon sens des affaires a conduit à un règlement des plaintes pour diffamation de Dominion, a déclaré lundi Dinh dans un communiqué. discussion à la faculté de droit de Harvard. Alors que le président Joe Biden a remporté l’élection présidentielle américaine de 2020, Fox avait le devoir envers son public conservateur de couvrir les allégations de l’ancien président Donald Trump qui pointaient vers un résultat potentiellement différent, a-t-il déclaré.

« Nous sommes dans le secteur de l’information », a déclaré Dinh. « Vous avez le président en exercice qui conteste les résultats d’une élection qu’il a perdue, qui engage des avocats pour s’adresser aux tribunaux afin de contester les résultats de l’élection et qui affirme qu’en fin de compte, il aura suffisamment d’électeurs pour annuler l’élection. »

Dinh, un proche collaborateur de Rupert et Lachlan Murdoch démissionnera à la fin de l’année après Fox annoncé sa retraite le 11 août. Dinh devrait recevoir une somme forfaitaire de 23 millions de dollars et un contrat de deux ans lui versant 2,5 millions de dollars par an pour être conseiller de Fox après son affrontement infructueux avec Dominion sur de fausses allégations selon lesquelles le fabricant de machines à voter aurait truqué. le vote contre Trump.

Sa séparation avec l’entreprise se fait à l’amiable, bien qu’elle soit en grande partie due à son mécontentement quant à sa gestion de l’affaire Dominion et à son issue, a rapporté Bloomberg News lorsque le départ de Dinh a été annoncé. Le New York Times signalé En mai, Dinh a été critiqué pour avoir assuré au conseil d’administration de Fox que la société finirait par avoir gain de cause dans l’affaire, en appel sinon au procès.

Dinh n’a pas mentionné nommément le juge de la Cour supérieure du Delaware, Eric Davis, dans ses remarques à Harvard, bien qu’il ait déclaré que l’essentiel de son mécontentement provenait d’une décision qui interdisait à Fox d’invoquer un soi-disant privilège de reportage neutre, comme la question de la « valeur médiatique ». d’une allégation diffamatoire.

Il a déclaré que même si le principal plaideur extérieur de Fox au procès, Dan Webb de Winston & Strawn, était hors de lui à l’idée de régler avec Dominion, l’avocat principal en appel de la société, l’ancien solliciteur général des États-Unis, Paul Clement, était convaincu que Fox avait de bonnes chances de renverser la décision. tout jugement en appel.

Clement, un ancien collègue de Dinh chez Bancroft, cabinet d’avocats spécialisé dans les litiges et qui a succédé au cabinet d’avocats Kirkland & Ellis, « faisait la roue dans sa chambre d’hôtel » à l’idée de « récupérer cette affaire pour l’entreprise, le premier amendement et la démocratie américaine ». « Dit Dinh.

Clément a quitté Kirkland l’année dernière et dirige désormais sa propre entreprise. Le meilleur résultat pour Fox, a déclaré Dinh, était d’éviter une bataille judiciaire prolongée et probablement odieuse avec Dominion. Fox n’a pas encore annoncé le successeur de Dinh en tant que chef juridique et politique.

Discours civil

Lors de son discours d’une heure à l’Alma mater de Dinh, il a reconnu que les changements dans le régime médiatique des consommateurs posent des questions difficiles aux avocats. Une grande partie des programmes télévisés de Fox et de ses concurrents impliquent des opinions ou reposent sur des invités offrant leurs propres opinions non sollicitées, a déclaré Dinh.

« Nous n’aimons pas penser que les avocats prennent les décisions éditoriales et commerciales », a déclaré Dinh à propos des opérations de Fox. « Nous aimons laisser les journalistes et les hommes d’affaires prendre le meilleur jugement en consultation avec un conseiller juridique. »

Fox a fait le « choix éditorial » délibéré de sélectionner des histoires basées sur un point de vue du « centre droit » qui, selon elle, constitue un marché mal desservi, a déclaré Dinh.

Le départ de Tucker Carlson, qui a quitté environ une semaine après l’accord avec Dominion, n’était pas lié à cet accord et constituait une décision distincte prise par les responsables de la rédaction de la société basée à New York, a déclaré Dinh. Carlson est « très généreusement payé par nous et par son contrat », a-t-il déclaré.

Dinh, dont la famille a immigré du Vietnam aux États-Unis après chute de Saigona déclaré que ses opinions personnelles ne correspondent pas à tout ce qui est diffusé au cours d’un cycle d’information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant lequel Fox diffuse une « diversité de voix ».

« Je dors très bien la nuit en sachant que j’ai fait de mon mieux pour améliorer le discours civil dans ce pays, plutôt que de le dégrader », a-t-il déclaré. « Pourrions-nous faire mieux ? Absolument, à 100 %, et cela fait partie des décisions difficiles que nous prenons.