Le chef José Andrés livre de la nourriture aux forces de l’ordre du Capitole américain après les émeutes

Remerciant les « femmes et hommes héroïques » qui travaillaient pour sécuriser Washington DC mercredi, Andrés a annoncé qu’il livrait 120 pizzas à la Garde nationale et aux policiers après que des émeutiers ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole. En raison d’un couvre-feu d’urgence mis en place, il a ajouté que, comme il n’y avait pas de restaurants ouverts, il voulait que tout le monde « soit pris en charge ».

Le célèbre chef a écrit sur Twitter: « Salut tout le monde … que puis-je dire … aujourd’hui a été un jour tragique pour l’Amérique. Je suis ici à Bethesda, ramassant 120 pizzas à apporter au centre-ville de DC aux femmes et aux hommes héroïques assurer la sécurité de notre ville ce soir. Je rencontre mon équipe @WCKitchen qui apporte également notre camion de cuisine à l’appui. Ramasser des pizzas et les livrer à la Garde nationale, au service de police, en s’assurant que tout est en sécurité au centre-ville. «

Il a poursuivi: « Comme vous le savez, il y a un couvre-feu donc il n’y a pas de nourriture, il n’y a pas de restaurants ouverts. Dans une nuit très étrange et compliquée, nous pouvons nous assurer que ces jeunes hommes et femmes, souvent oubliés, peuvent être pris en charge. »

Andrés et son organisation à but non lucratif, World Central Kitchen, ont travaillé dur tout au long de la pandémie de coronavirus pour nourrir les personnes dans le besoin et les agents de santé de première ligne.