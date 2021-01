Le chef José Andrés donne 120 pizzas aux forces de l’ordre après des émeutes

Chef José Andrés utilise ses compétences culinaires pour redonner.

Après une foule de président Donald TrumpLes partisans du Capitole ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, le fondateur de World Central Kitchen a livré des pizzas à la Garde nationale et aux policiers à Washington DC

« Salut tout le monde … que puis-je dire … aujourd’hui a été un jour tragique pour l’Amérique, » il tweeté. « Je suis ici à Bethesda, ramassant 120 pizzas à apporter au centre-ville de DC aux femmes et aux hommes héroïques qui assurent la sécurité de notre ville ce soir. Je rencontre mon équipe @WCKitchen qui apporte également notre camion de cuisine pour soutenir … »

Andrés a admis qu’il ne savait pas quoi faire. Donc, lui et son équipe ont juste commencé à cuisiner. « Je sais que c’est beaucoup de controverses et tout, mais nous nourrissons les gens », a-t-il déclaré dans un vidéo partagée sur les réseaux sociaux. «Nous nourrissons tout le monde et tout le monde, et nous nous activons quand il y a besoin. Et aujourd’hui, la police maintient mon magnifique coffre-fort à Washington DC».