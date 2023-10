Le chef Javier de Barda ouvrira le nouveau restaurant argentin PUMA en novembre | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir Nate Sturley/Photo de courtoisie Chef Javier Bardauil.

Le finaliste de James Beard, Javier Bardauil, se prépare à ouvrir une nouvelle aventure pour la foule nocturne de Core City. Suite au succès de son restaurant argentin haut de gamme Barda, Bardauil ouvrira PUMA au 4725 16th St. en novembre.

PUMA offrira une atmosphère plus décontractée et détendue que Barda pour plaire à une clientèle plus jeune et nocturne avec des plats de menu plus accessibles. Il est situé à côté de Matéria (anciennement Galerie Simone DeSousa), ouverte en septembre.

Le pilier de PUMA est le chóripan, un aliment de base argentin composé de chorizo ​​grillé et de sauce chimichurri pris en sandwich dans une baguette française avec des options végétaliennes et de bœuf disponibles.

Le restaurant disposera également d’un bar à ceviche avec vue sur les flammes de la choripanería où la viande est cuite. Les convives peuvent s’attendre à un intérieur noir maussade en hommage au gros chat qui lui a donné son nom. Après les heures d’ouverture, il se transformera en un bar à cocktails à service complet baptisé COUGAR avec des sessions DJ en direct.

L’idée de Bardauil était de recréer des souvenirs de son éducation en Argentine, blotti autour d’un feu de joie et partageant de la nourriture avec des amis.

« Je me considère vraiment comme un artiste et la nourriture est le moyen que j’utilise pour divertir », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Historiquement, le feu est quelque chose qui nous passionne. Il y a quelque chose dans chaque cerveau humain qui s’illumine lorsque nous voyons du feu. Le feu n’est jamais le même, le bois n’est jamais le même, alors quand on cuisine avec ça seulement, on se met au défi. Cela apporte toutes ces émotions et cette énergie au plat, que nous pouvons ensuite partager. J’aime partager ce que je pense et ressens et la meilleure façon de le faire est de vivre l’expérience de la nourriture, du feu et de la musique.

Javier a déménagé à Détroit en 2019 et a ouvert Barda en 2021. En 2022, Barda a été finaliste aux James Beard Awards pour le meilleur nouveau restaurant d’Amérique.

