Le chef indonésien affirme que les portes verrouillées ont contribué aux décès

MALANG, Indonésie (AP) – Le président indonésien Joko Widodo a déclaré mercredi que les portes verrouillées avaient contribué à l’écrasement du stade de football qui a fait 131 morts et plus de 400 blessés lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes et déclenché une course paniquée vers les sorties.

Widodo a fait cette déclaration après avoir visité le stade de football de Kanjuruhan dans la ville de Malang, dans l’est de Java, pour un aperçu de première main de la scène de l’une des catastrophes les plus meurtrières au monde lors d’un événement sportif. Il a également rendu visite aux victimes en convalescence à l’hôpital général de Saiful Anwar et s’est engagé à mener une enquête approfondie sur ce qui s’était passé samedi soir.

La police a continué d’insister sur le fait que les portes étaient ouvertes mais qu’elles étaient trop étroites et ne pouvaient accueillir que deux personnes à la fois alors que des centaines tentaient de s’échapper.

L’association nationale indonésienne de football a déclaré qu’en raison d’un manque de travailleurs, seules quelques personnes avaient reçu l’ordre d’ouvrir les portes et qu’elles n’avaient pas encore atteint certaines portes lorsque les spectateurs ont commencé à se précipiter pour échapper aux gaz lacrymogènes tirés par la police dans le but de contrôler les fans qui était entré sur le terrain.

La police a agi après que certains des 42 000 supporters de l’Arema FC se soient précipités sur le terrain en colère après la défaite de leur équipe 3-2, sa première défaite à domicile contre Persebaya Surabaya en visite en 23 ans.

“A titre d’illustration, j’ai vu que le problème était qu’il y avait des portes verrouillées, des escaliers raides et de la panique”, a déclaré Widodo lors d’une conférence de presse. “Mais tout cela sera conclu plus tard par une équipe d’enquête.”

Widodo a déclaré qu’il s’était entretenu lundi par téléphone avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour l’informer de l’enquête. Ils ont également discuté des préparatifs de l’Indonésie pour accueillir la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2023.

Widodo a déclaré qu’Infantino lui avait assuré que “la FIFA est prête à nous aider à améliorer notre gestion du football”.

“Je pense que nous avons vraiment besoin d’une évaluation totale de l’ensemble de notre gestion footballistique des matches, des stades, des spectateurs, du temps et de la sécurité”, a-t-il déclaré. “Pour que cette catastrophe du stade ne se reproduise plus jamais.”

Selon les recommandations de la FIFA et de la Confédération asiatique de football, les sorties des stades doivent être déverrouillées à tout moment pendant un match pour des raisons de sécurité. Ces règles ne s’appliquent pas nécessairement aux ligues nationales ou nationales, mais constituent néanmoins une norme de sécurité, tout comme la recommandation contre l’utilisation de gaz lacrymogène comme mesure de contrôle des foules.

Les morts au stade comprenaient 17 enfants tandis que 440 personnes ont été blessées. Au moins 61 personnes étaient toujours hospitalisées mercredi, dont 29 dans un état critique.

Widodo a ordonné que les blessés reçoivent le meilleur traitement médical et a déclaré que le gouvernement paierait leurs factures. Il a également déclaré que le gouvernement fournirait 50 millions de roupies (3 300 dollars) à chaque famille qui a perdu un être cher.

Plusieurs institutions et l’administration provinciale de l’Est de Java accorderont une indemnisation supplémentaire comprise entre 10 et 15 millions de roupies (650 $ et 1 000 $) à chacune des familles des victimes.

L’Association indonésienne de football a interdit à l’Arema d’organiser des matches auxquels assisteraient ses supporters à Malang jusqu’à l’année prochaine. Le directeur général du club, Abdul Harris, et le coordinateur de la sécurité, Suko Sutrisno, ont été interdits de participer au football à vie parce qu’ils n’avaient pas sécurisé le terrain et retardé l’ouverture des portes.

Un chef de la police indonésienne et neuf officiers d’élite ont été démis de leurs fonctions lundi et 18 autres faisaient l’objet d’une enquête pour responsabilité dans le tir de gaz lacrymogène.

Agoes Basoeki, The Associated Press