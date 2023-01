Le chef Gordon Ramsay critiqué après avoir facturé 797 roupies pour des frites “sans goût” au restaurant de Londres

Le célèbre chef Gordon Ramsay goûte à sa propre médecine alors que les internautes le critiquent pour des frais exorbitants pour un petit côté de frites “sans goût” (ou chips, comme les Britanniques aiment à le dire). Ramsay, qui est bien connu pour les commentaires cinglants qu’il fait lorsqu’il critique les propriétaires de restaurants et leurs plats, est maintenant lui-même victime de critiques torrides. La racine de son nouveau problème est le prix d’un peu de frites dans son restaurant Savoy Grill – 8 £.

Plusieurs personnes se sont rendues sur le site Web de l’agence de voyages Tripadvisor pour exprimer leur déception face au Savoy Grill en Angleterre. Dans son avis, un client a déclaré que les portions étaient très petites et ne contenaient ni pommes de terre ni légumes. « 8 livres pour une portion de frites pour accompagner le poisson de mon mari. Même si je comprends que nous sommes au cœur de Londres, je trouve toujours cela excessif, et un plat principal devrait sûrement être accompagné d’au moins des légumes bon marché et abondants ? »

Une autre plainte concernant les frites concernait la façon dont elles étaient cuites. « Les frites étaient très décevantes. Pas coupés à la main ou triplement cuits comme on peut s’y attendre de cet endroit, mais des frites surgelées régulières et franchement insipides », a lu la critique citée par Ladbible.

Dans une critique publiée il y a une semaine, un client a écrit que sa soupe à la citrouille était froide et que les pâtes qu’il avait commandées étaient tellement sauce que les “spaghettis flottaient dans ce bol”. Ils ont en outre écrit: «Le goût est très individuel – mais personnellement, je n’ai apprécié aucun des plats, y compris le désert qui était trop sucré. La poire pochée est arrivée super froide comme si elle avait été pré-préparée et conservée au réfrigérateur. Aïe !

Ce n’est pas la première fois que les clients quittent le Savoy Grill découragés. Il y a quelques mois, les gens ont été stupéfaits par le prix de 275 £ par personne pour un dîner de Noël qui n’incluait même pas les boissons ou le pourboire. Une vidéo du soufflé Arnold Bennett servi au Savoy Grill et au prix de 18 livres a également laissé les gens regretter leur repas.

