Les autorités ont déjoué deux complots islamistes l’année dernière, a déclaré le plus haut responsable français de la lutte contre le terrorisme. Le pays a subi cinq attentats terroristes très médiatisés en 2020, dont le meurtre de Samuel Paty et le coup de couteau à Nice.

«Deux attentats terroristes islamistes sunnites ont été déjoués en 2020», Le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, a déclaré à la station de radio Europe 1, ajoutant que 33 complots terroristes islamistes avaient été déjoués en France depuis 2017.

Cela suggère que le nombre d’attaques évitées en 2020 était inférieur au nombre d’attaques terroristes qui avaient eu lieu.

Le 4 avril, un couteau a tué deux personnes et en a blessé cinq à Romans-sur-Isère, dans le sud-est du pays. Quelques semaines plus tard, un terroriste a percuté son véhicule contre des policiers à l’extérieur de Paris, faisant trois blessés. Les deux incidents ont eu lieu au milieu d’un verrouillage national contre Covid-19.

En septembre, un homme a poignardé deux personnes devant l’ancien bureau parisien du magazine satirique Charlie Hebdo, qui avait publié des caricatures du prophète Mahomet. Le 16 octobre, un terroriste d’origine tchétchène a décapité le professeur Samuel Paty pour avoir montré à sa classe une caricature de Mohammed lors d’un cours sur la liberté d’expression. Plusieurs semaines plus tard, trois personnes ont été tuées dans une attaque au couteau à l’intérieur d’une église catholique de Nice.

Ces attaques ont incité le gouvernement à sévir contre les mosquées et les ONG musulmanes soupçonnées de promouvoir des opinions radicales. Nunez a déclaré que le terrorisme islamiste reste un «Menace prioritaire» qui grandit «De plus en plus difficile à détecter.» Il a expliqué que les attaques venant de l’étranger sont « Moins probable » parce que l’État islamique (EI, anciennement ISIS / ISIL) est devenu « très faible » au Moyen-Orient.

«Mais nous restons extrêmement vigilants. L’État islamique se réorganise pour agir de manière clandestine. »

Nunez a déclaré que cinq attaques de groupes d’extrême droite avaient été contrecarrées depuis 2017, et il est préoccupé par la « montée de [white] suprémacistes et survivants.

Le mois dernier, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a remercié la police d’avoir détruit une cellule de«Militants violents d’extrême gauche»soupçonnés d’avoir planifié des actions terroristes.

