Le chef fougueux Gordon Ramsay affirme qu’il est devenu «un vieux softie»

Le chef FIERY Gordon Ramsay affirme qu’il est maintenant un vieux softie.

Il a toujours été connu pour ses explosions grossières dans des émissions telles que Hell’s Kitchen et Kitchen Nightmares.

Alamy

Le chef a toujours été connu pour ses éclats grossiers dans des émissions telles que Hell’s Kitchen[/caption] Jude Edginton / Canal 4

Gordon, 56 ans, estime qu’il est plus attentionné maintenant qu’il est plus âgé et plus sage[/caption]

Mais l’homme de 56 ans estime qu’il est plus attentionné maintenant qu’il est plus âgé et plus sage.

Et il dit que les concurrents de son nouveau programme sont plus fougueux que lui et lui ont appris à être plus gentil.

Next Level Chef, où les espoirs se disputent un prix en espèces de 100 000 £ et un mentorat d’un an, commence mercredi sur ITV.

Gordon a déclaré: «Je suis encore plus attentionné maintenant, car j’ai l’âge que j’ai. Mon travail consiste à tirer le meilleur parti des candidats.

« J’ai appris un niveau de vulnérabilité. Vous oubliez ces insécurités lorsque vous n’êtes pas sûr de vous et que vous passez d’un emploi à l’autre en luttant pour payer vos factures.

« J’ai toujours été honnête. Quand c’est génial, c’est génial, quand c’est de la merde, c’est de la merde.

Une chose que ma mère m’a toujours dit était d’aller droit au but. Ils sont fougueux, croyez-moi.

Plus tard dans la série, la fille de 21 ans de Gordon, papa de cinq enfants, Tilly, qui a joué dans Strictly Come Dancing en 2021, apparaîtra à ses côtés en tant que juge invité.

Gordon a déclaré: “Je savais qu’il y avait quelque chose d’assez spécial avec sa croissance dès l’âge de cinq ans dans la cuisine.

“La voir grandir tout d’un coup pour voir cette incroyable étudiante universitaire mature de 21 ans.

« Et elle fait des trucs incroyables. Donc c’était vraiment excitant pour les candidats, ils ont adoré ça.

Le paralympien de l’équipe britannique Callum Deboys, 25 ans, est l’un de ceux qui participent au spectacle.

Callum, de Prestwick, South Ayrshire, a eu un accident de moto en 2017 et s’est réveillé d’un mois de coma avec sa jambe gauche amputée.

Il est maintenant skieur para-nordique.