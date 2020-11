Le chef éthiopien intensifie sa poussée vers le Tigré, faisant craindre des morts de civils

NAIROBI, Kenya – Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré jeudi qu’il avait ordonné une dernière offensive militaire dans la capitale de la région nord du Tigray, une escalade majeure d’un conflit d’une semaine qui, selon les organisations de défense des droits, entraînera de lourdes pertes civiles.

Cette décision est intervenue après que M. Abiy ait signalé l’expiration d’un ultimatum de 72 heures demandant aux dirigeants dissidents du Front de libération du peuple du Tigray, le parti au pouvoir dans la région, de se rendre.

«La dernière porte pacifique qui était restée pour la clique du TPLF à traverser a maintenant été fermement fermée», a-t-il déclaré une déclaration sur Twitter.

Le conflit menace de déstabiliser non seulement l’Éthiopie, mais toute la région de la Corne de l’Afrique. Des centaines de personnes auraient été tuées dans les combats et 40 000 réfugiés sont entrés au Soudan voisin, selon les Nations Unies. Les communications étant interrompues et l’accès à la région bloqué, l’ONU a également mis en garde contre les pénuries de carburant et de nourriture au Tigray, affectant non seulement les habitants, mais également des dizaines de milliers de réfugiés d’Érythrée qui vivent dans la région.