Le chef et le conseiller de Splatsin démis de leurs fonctions pour violations de la politique financière

Splatsin Kukpi7 (chef) Doug Thomas et la conseillère Beverly Thomas ont été démis de leurs fonctions, une victoire pour une faction du conseil de la Première Nation qui réclamait leur destitution.

Des pétitions pour la révocation des deux fonctionnaires ont été reçues par la Commission des plaintes et d’appel de Splatsin le 26 mai. La première pétition alléguait que le conseiller. Thomas a reçu des honoraires et des cartes d’essence qu’elle n’a pas restituées au groupe, et elle a également signé deux traites bancaires alors qu’elle était suspendue ou en conflit d’intérêts.

La requête contre Kukpi7 Thomas alléguait qu’il avait retiré les fonds de Splatsin au moyen de quatre traites bancaires payables à un cabinet d’audit judiciaire, à un cabinet d’avocats lié et à un cabinet d’avocats distinct qu’il avait retenu pour le représenter. Il a été allégué que Kukpi7 Thomas « n’a pas suivi les politiques appropriées en matière d’administration financière, notamment en faisant approuver les quatre chèques lors d’une réunion dûment convoquée et/ou au moyen d’une résolution du conseil de bande », selon une décision du conseil d’administration datée du mardi 12 septembre. .

Les pétitions ont été lancées par les conseillers Len Edwards, Sabrina Vergata et Theresa William. Cette dernière vient d’être innocentée par le conseil d’administration le 7 septembre après avoir été accusée d’avoir aidé à une manifestation qui a eu lieu lors d’une réunion du conseil d’administration de la Splatsin Development Corporation le 17 avril.

Dans sa décision, le conseil a statué que les pétitions contre le chef et le conseiller satisfaisaient au fardeau de la preuve nécessaire pour destituer les fonctionnaires de leurs fonctions.

Les pétitionnaires alléguaient que Kukpi7 Thomas avait signé unilatéralement deux traites bancaires le 18 avril, un jour après qu’une poignée de membres de Splatsin avaient organisé une manifestation appelant à son renvoi. Les traites bancaires ont été faites à MLT Aikins pour un montant de 2 700 $ et à MNP LLP pour un montant total de 25 000 $. Les pétitionnaires allèguent que ces ébauches de vérification judiciaire n’ont pas été retirées conformément aux procédures financières de la bande.

Kukpi7 Thomas aurait ensuite signé deux traites bancaires le 26 avril avec le conseiller. Thomas (sa tante) comme cosignataire. Les deux traites bancaires ont été faites à Stevens and Company pour des montants de 25 000 $ et 36 501,75 $. Ces projets auraient également été retirés de manière inappropriée.

Pendant ce temps, le conseiller. Thomas aurait reçu des honoraires et des cartes d’essence totalisant 650 $ entre le 21 avril et le 4 août.

« Les pétitionnaires affirment que les honoraires, les cartes d’essence et autres objets similaires reçus par un membre du bureau doivent être restitués à l’administration de la bande et qu’il existe une procédure régulière appropriée qui doit être suivie par les membres du bureau pour réclamer leurs frais de déplacement, ce que le Conseil a déclaré. Thomas n’a pas suivi », indique la décision.

Conseil. Thomas a été suspendu le 12 avril pour avoir signifié un avis au tribunal fédéral contre Splatsin, comme c’est la pratique courante en vertu du code électoral de Splatsin. Les pétitionnaires ont soutenu le conseiller. Thomas n’a pas été autorisé à cosigner les projets de Stevens avec Kukpi7 Thomas parce qu’elle a été suspendue et aussi parce qu’elle a des liens familiaux avec Kukpi7 Thomas, ce qui la met dans une position de conflit.

Conseil. William a témoigné lors d’une audience que la bande verse ses propres honoraires aux membres du conseil, de sorte qu’elle ne peut pas percevoir d’honoraires auprès d’autres sources, car cela est considéré comme une « double déduction ».

Le témoignage a également été reçu d’Elaine Dowling, directrice financière de Splatsin, qui, selon le conseil d’administration, est « très familière avec les protocoles et directives financières de Splatsin ».

Dowling a témoigné que le 19 avril, Kukpi7 Thomas était entrée dans son bureau pour une réunion à huis clos. Il lui a dit qu’il craignait qu’un ancien conseiller ait reçu des pots-de-vin dans le cadre d’une transaction de maison modulaire à Edmonton et qu’une vérification judiciaire soit nécessaire. Il a indiqué que lui et le conseiller. Thomas s’était rendu à la banque et avait retiré des traites bancaires pour payer les sociétés d’audit.

Dowling a déclaré à Kukpi7 Thomas qu’elle avait besoin des documents appropriés pour les projets et qu’il devrait rencontrer le président du comité d’audit et des finances. Dans son témoignage, le chef a confirmé qu’il n’avait pas rencontré ce président.

Dowling a reçu des copies des projets d’audit médico-légal de Kukpi7 Thomas le 21 avril, mais n’a reçu aucune facture ni contrat lié à ces projets. Le 26 avril, elle a reçu un message vocal de Kukpi7 Thomas lui demandant les informations générales sur le compte bancaire de Splatsin. Elle lui a fait part de ses inquiétudes quant à la divulgation d’informations aussi sensibles, déclarant au conseil qu’il était « très inhabituel » de fournir ces informations à qui que ce soit.

« MS. Dowling n’a pas donné d’informations sur son compte bancaire au chef et ne savait pas comment il les avait obtenues », indique la décision.

Dans sa réponse au conseil d’administration, Kukpi7 Thomas a nié avoir commis une fraude ou un détournement de fonds, affirmant qu’il « répondait aux vœux les plus forts de la communauté de voir l’audit mené en temps opportun », peut-on lire dans la décision. La commission a noté que les requérants ne cherchaient pas à faire conclure qu’il avait commis une fraude ou un détournement en vertu du Code criminel.

La position du chef était qu’il avait le pouvoir de signer des chèques au nom de Splatsin.

« Il soutient que parce qu’il n’avait aucun avantage monétaire personnel ni aucun intérêt dans les paiements effectués à des sous-traitants tiers, l’allégation de manquement à l’obligation fiduciaire échoue. Il dit cela d’autant plus que les actions qu’il a entreprises étaient au nom du peuple », peut-on lire dans la décision.

Pendant ce temps, le conseiller. Thomas a déclaré qu’elle maintenait son acceptation des honoraires et des cartes d’essence fournies lors des réunions Landmarks, et a déclaré qu’elle ne se considérait pas comme suspendue au moment où les projets de Stevens ont été retirés.

« Sa position est que les pétitionnaires, en tant que trois conseillers, n’ont pas suivi la procédure régulière lors de la discipline et de la suspension d’un membre du bureau », indique la décision.

En fin de compte, le conseil d’administration s’est rangé du côté des pétitionnaires, affirmant que la conduite de Kukpi7 Thomas était « inappropriée et contrevenait à la loi et à la politique financière de Splatsin », bien que le conseil d’administration ait reconnu que le chef « pensait qu’il s’agissait d’une situation où un leadership fort était nécessaire et que ses actions avaient du sens pour lui. »

Le conseil a également statué que le conseiller. Thomas « comprenait clairement ce qu’elle faisait et a même adopté une théorie plus large selon laquelle le chef Thomas avait le droit d’agir sans l’approbation du conseil ou de l’administration », en ce qui concerne les traites bancaires, et avait enfreint le Code électoral.

Avec la décision du conseil d’administration, Kukpi7 Thomas et Coun. Thomas est démis de ses fonctions avec effet immédiat. En plus de leur révocation, ils ne peuvent pas se présenter aux élections pendant huit ans, conformément au Code électoral.

Brendan Shykora

AutochtoneDistrict régional de North Okanagan