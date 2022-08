Le chef et l’assistant de la police de Vincent Alabama licenciés pour un texte raciste

Les flics n’aiment pas les noirs ?! Accordez-nous un instant pour saisir nos perles en faux choc. Le ciel est bleu, l’eau est mouillée, Nicki Minaj et Cardi B doivent simplement aller de l’avant et boxer, toutes ces choses sont des faits certifiés, mais nous nous rappelons tous à quel point elles sont vraies à peu près tous les jours.

Selon AL.com, le chef de la police James Srygley et le chef adjoint John L. Goss ont été licenciés suite à la publication d’un SMS particulièrement irritant que les deux hommes ont échangé. Les hommes qui ont juré de «protéger et servir» ont fait une «blague» sur l’esclavage qui a enragé la communauté de Vincent, en Alabama. Ça s’est passé un peu comme ça.

Chef adjoint Goss (“prétendument”) : Comment appelle-t-on une esclave enceinte ?

Chef de la police Srygley (“prétendument”) : ?

Chef de la police Srygley (“prétendument”) : ??

Chef adjoint Goss (“prétendument”) : BOGO, achetez-en un, obtenez-en un gratuitement

Hardy-putain-har.

Le conseil municipal de Vincent a non seulement voté pour licencier les deux hommes, mais aussi pour dissoudre complètement le service de police et sous-traiter les services de sécurité du bureau du comté de Sherrif. Il était impératif que le maire James Latimor déplace les deux hommes après qu’il ait été suggéré qu’ils soient seulement suspendus. Cependant, la suspension signifie “avec salaire” et, eh bien, non.

«Je propose une motion pour que ce conseil municipal conseille au maire de prendre les mesures nécessaires afin de prendre les mesures pour licencier ces deux employés car franchement, personnellement, je ne veux pas voir une récompense pour mauvais comportement de 16 000 $ pour chaque personne », a déclaré le représentant du district 1, Gary Anaker.

En ce qui nous concerne, tous ces flics devraient faire surveiller les téléphones de leur service pour ce type de merde.