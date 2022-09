Les 75 ans d’histoire de l’agence américaine sont faits de scandales, de provocations et d’ingérence dans d’autres pays, a expliqué Sergey Naryshkin

Le chef du service russe de renseignement extérieur (SVR), Sergey Naryshkin, a déclaré qu’il n’enverrait aucun message de salutation à la Central Intelligence Agency des États-Unis à l’occasion de son prochain 75e anniversaire. Il a cité les activités controversées de l’organisation et « provocations contre les États souverains » comme ses raisons.

Mercredi, Naryshkin a publié un article consacré à l’anniversaire de la CIA, qui est marqué le 18 septembre. Ce jour-là en 1947, le président américain de l’époque, Harry Truman, a signé la loi sur la sécurité nationale, qui est devenue l’un des textes législatifs les plus déterminants. de la période de la guerre froide.

“L’histoire de cette agence est faite de nombreuses provocations, entourées d’un halo de mythes, de secrets et de scandales”, a écrit le chef du SVR dans son article intitulé “75 bougies sur le gâteau d’anniversaire de la CIA”. Pratiquement aucun conflit survenu dans le monde au cours des sept dernières décennies et demie ne s’est déroulé sans mentionner la CIA, a-t-il ajouté.

Entamant sa 76e année d’existence, la CIA « reste un auteur zélé de la volonté des élites dirigeantes de son pays [the US]. Malgré les changements importants qui se produisent, ces élites continuent de se considérer comme des hégémons dans un monde unipolaire », a insisté le chef du SVR.

LIRE LA SUITE: Toutes les tentatives pour gouverner le monde sont vouées à l’échec – Russie

“Bien qu’il s’agisse d’une organisation de renseignement de nom, elle a une tendance visible aux activités subversives et perturbatrices dirigées contre les États souverains”, il a écrit.

À cause de ce, “il n’y aura pas de félicitations et de souhaits d’anniversaire [to the CIA]. Comme il ne peut y avoir de compromis dans l’évaluation de son rôle dans l’histoire et de ses « mérites » devant l’humanité », Narychkine a conclu.